تقدیر از قهرمان کشتی فرنگی ناشنوایان جوانان جهان در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محامی ظهر امروز در طی دیداری، از مهدی بزی دارنده مدال طلای مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی ناشنوایان جوانان جهان تقدیر کرد.

وی در این دیدار که با حضور «مجتبی شجاعی» رئیس هیأت ورزش ناشنوایان استان برگزار شد، ضمن تبریک کسب مدال طلای این ورزشکار در مسابقات جهانی کشتی، خطاب به مسئول هیأت ورزش ناشنوایان اظهارکرد» امیدواریم در ادامه مسیر با کسب افتخارات دیگر دل مردم استان و کشور را شاد کنید، باید شکرگزار این لطف الهی باشید و در این مسیر ارتباط با خداوند متعال مهم است.

وی همچنین از درگاه خداوند متعال جهت پیشتازی و موفقیت این جوان ورزشکار در عرصه‌های علم، اخلاق، معنویت و ورزش آرزوی توفیق کرد.

لازم به ذکر است که این ورزشکار علاوه بر لب‌خوانی، با استفاده از دستگاه مخصوص از توان اولیه برای شنوایی برخوردار است.