۱۲ اثر به سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان گیلان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت انتخاب آثار بخش صحنه‌ای و خیابانی (میدانی) سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان گیلان در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، با حضور فاطمه فروتن سرپرست معاونت امور هنری، سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، فرهاد رحمان زاده (بازیگر و پیشکسوت تئاتر گیلان)، اکبر صمدی نیا (کارشناس هنرهای نمایشی، نویسنده و کارگردان)، محمد پورجعفری (نویسنده و کارگردان) به عنوان داوران هیئت انتخاب برگزار و ۱۲ اثر جهت راهیابی به بخش صحنه‌ای و خیابانی (میدانی) به شرح ذیل معرفی شدند:

*اعلام نتایج بخش صحنه‌ای:

۱. نمایش «پا برهنه در بهشت» به نویسندگی وحید درویشی و کارگردانی رضا فتوت خواه

۲. نمایش «در آغوشم آب، خاک، خون» به نویسندگی و کارگردانی امیر حامد

۳. نمایش «عشق و شیاطین دیگر» به نویسندگی و کارگردانی وحید درویشی

۴. نمایش «کچل دبسته» به نویسندگی پوریا پرتو و کارگردانی اشکان دژاگاه

۵. نمایش «هتل دلاوی (هتل زندگی)» به نویسندگی و کارگردانی سپیده صدری

۶. نمایش «سمفونی گرگ نر» به نویسندگی و کارگردانی نگار نادری

۷. نمایش «آهو» به نویسندگی و کارگردانی مهدی (بهزاد) دوگوهرانی

*اعلام نتایج بخش خیابانی (میدانی):

۱. نمایش «آخرین نفس فرشته» به کارگردانی امیر امینی

۲. نمایش «ماجرای حسنک» به کارگردانی مرتضی زحمت کش

۳. نمایش «روایت یک شهر» به کارگردانی سامیه معاشرتی

۴. نمایش «مجسمه» به کارگردانی میلاد حسین زاده

۵. نمایش «زرانگیس» به کارگردانی عبداله بهادری

گفتنی است سی و پنجمین جشنواره تئاتر استان گیلان از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲ در رشت برگزار می‌شود.