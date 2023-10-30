پوشش فیبرنوری استان سمنان تا اردیبهشت ماه سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز (دوشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۲) در ادامه سلسله جلسات هفتگی با استانداران به‌منظور بررسی وضعیت شبکه ارتباطی استان و میزان پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها میزبان سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان بود.

وی در این جلسه با تقدیر از همراهی استاندار سمنان در پیشبرد پروژه‌های ارتباطی در این استان گفت: خوشبختانه با همراهی استاندار محترم و مدیران استانی، اکنون استان سمنان به یک استان پیشرو در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است و بر همین اساس نیز این استان در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) نیز رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

زارع پور با تأکید بر اینکه این همراهی را در استان و در پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها نیز شاهد هستیم گفت: در حال حاضر مهم‌ترین پروژه زیرساختی کشور پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها است که به زیرساخت توسعه کشور در نیم قرن آینده تبدیل خواهد شد.

وی افزود: این پروژه اگرچه در ابتدا برای عده‌ای غیرممکن به نظر می‌رسید اما با پیگیری‌ها و مقررات گذاری‌ها انجام‌گرفته و همراهی همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی و استانی و با تجهیز کارگاه خوبی که شد، ان‌شاءالله تا پایان سال به ۸ میلیون پوشش و تا پایان دولت سیزدهم نیز به ۲۰ میلیون پوشش می‌رسیم.

وزیر ارتباطات بابیان اینکه پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها یک پروژه ملی است گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته توسط اپراتور دوم استان که مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده دارد، حداکثر تا اردیبهشت سال آینده کل استان تحت پوشش کامل قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به توسعه ارتباطات روستایی در استان سمنان نیز گفت: از مجموع ۴۰۷ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۳۷۴ روستا یعنی بیش از ۹۳ درصد به شبکه اینترنت پرسرعت و پایدار متصل شده‌اند و ۳۳ روستای باقی‌مانده نیز تا دهه مبارک فجر امسال متصل خواهند شد.

زارع پور درباره وضعیت پوشش جاده‌ای استان نیز گفت: نزدیک به ۹۶ درصد جاده‌های استان از پوشش شبکه ارتباطی برخوردار هستند که تنها در سال گذشته پوشش جاده‌ای استان ۳۶ درصد رشد داشته است.

در ادامه این جلسه استاندار سمنان با تقدیر از وزیر ارتباطات و مجموعه مدیران وزارتخانه برای توسعه ارتباطات در استان گفت: در این دولت در استان سمنان، در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات یک انقلاب رخ داده است به‌طوری‌که تاکنون بیشترین پروژه‌های قابل‌افتتاح در استان مربوط به وزارت ارتباطات بوده است.

وی با تأکید بر اینکه این آمادگی در سطح استان وجود دارد که پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها شتاب دوچندانی بگیرد گفت: من این اطمینان را می‌دهم که تمام امکانات استان در اختیار این پروژه است و تمام مدیران استانی برای تکمیل و نهایی شدن این پروژه همراه خواهند بود و یقین بدانید در این استان هیچ مانعی در مسیر این پروژه قرار ندارد.