به گزارش خبرنگار مهر، داریوش فرمانی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم معرفی کرمانشاه به عنوان جهان شهر خلاق خوراک که در شهرداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده روز سه‌شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ کرمانشاه میزبان جلسه شورای ثبت کشور است.

وی افزود: این جلسه که به ثبت ملی غذاهای ایرانی می‌پردازد با حضور تعدادی از استان‌های کشور برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: کرمانشاه به عنوان دومین جهان شهر خلاق خوراک کشور از ظرفیت ویژه‌ای در این خصوص برخوردار است و به همین منظور رایزنی‌های زیادی برای برگزاری این جلسه به میزبانی کرمانشاه انجام شده است.

فرمانی گفت: ثبت ملی غذاها قطعاً به معرفی و باز زنده‌سازی آنها و نیز قرار گرفتن در سبد غذایی خانواده‌ها کمک می‌کند.

وی با اعلام اینکه سهمیه هر استان در سال یک یا ۲ غذا برای ثبت است، عنوان کرد: با توجه به اینکه کرمانشاه شهر جهانی خوراک است به صورت ویژه در این جلسه پرونده ۴۰ خوراک کرمانشاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه بیان کرد: بعد از ثبت ملی، لوح ثبتی و خود این غذاها در جشنواره ببن‌المللی خوراک کرمانشاه به معرض نمایش در می‌آید.

جلسه شورای ثبت کشور روز سه‌شنبه ۹ آبان ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود.