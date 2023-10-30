به گزارش خبرنگار مهر، داریوش فرمانی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم معرفی کرمانشاه به عنوان جهان شهر خلاق خوراک که در شهرداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده روز سهشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ کرمانشاه میزبان جلسه شورای ثبت کشور است.
وی افزود: این جلسه که به ثبت ملی غذاهای ایرانی میپردازد با حضور تعدادی از استانهای کشور برگزار میشود.
مدیرکل میراث فرهفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: کرمانشاه به عنوان دومین جهان شهر خلاق خوراک کشور از ظرفیت ویژهای در این خصوص برخوردار است و به همین منظور رایزنیهای زیادی برای برگزاری این جلسه به میزبانی کرمانشاه انجام شده است.
فرمانی گفت: ثبت ملی غذاها قطعاً به معرفی و باز زندهسازی آنها و نیز قرار گرفتن در سبد غذایی خانوادهها کمک میکند.
وی با اعلام اینکه سهمیه هر استان در سال یک یا ۲ غذا برای ثبت است، عنوان کرد: با توجه به اینکه کرمانشاه شهر جهانی خوراک است به صورت ویژه در این جلسه پرونده ۴۰ خوراک کرمانشاهی مورد بررسی قرار میگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه بیان کرد: بعد از ثبت ملی، لوح ثبتی و خود این غذاها در جشنواره ببنالمللی خوراک کرمانشاه به معرض نمایش در میآید.
جلسه شورای ثبت کشور روز سهشنبه ۹ آبان ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار میشود.
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