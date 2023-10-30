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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه:

۴۰ خوراک کرمانشاهی ثبت ملی می‌شود

۴۰ خوراک کرمانشاهی ثبت ملی می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: ۴۰ خوراک کرمانشاهی ثبت ملی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش فرمانی ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم معرفی کرمانشاه به عنوان جهان شهر خلاق خوراک که در شهرداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده روز سه‌شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲ کرمانشاه میزبان جلسه شورای ثبت کشور است.

وی افزود: این جلسه که به ثبت ملی غذاهای ایرانی می‌پردازد با حضور تعدادی از استان‌های کشور برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: کرمانشاه به عنوان دومین جهان شهر خلاق خوراک کشور از ظرفیت ویژه‌ای در این خصوص برخوردار است و به همین منظور رایزنی‌های زیادی برای برگزاری این جلسه به میزبانی کرمانشاه انجام شده است.

فرمانی گفت: ثبت ملی غذاها قطعاً به معرفی و باز زنده‌سازی آنها و نیز قرار گرفتن در سبد غذایی خانواده‌ها کمک می‌کند.

وی با اعلام اینکه سهمیه هر استان در سال یک یا ۲ غذا برای ثبت است، عنوان کرد: با توجه به اینکه کرمانشاه شهر جهانی خوراک است به صورت ویژه در این جلسه پرونده ۴۰ خوراک کرمانشاهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه بیان کرد: بعد از ثبت ملی، لوح ثبتی و خود این غذاها در جشنواره ببن‌المللی خوراک کرمانشاه به معرض نمایش در می‌آید.

جلسه شورای ثبت کشور روز سه‌شنبه ۹ آبان ماه به میزبانی کرمانشاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5925729

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