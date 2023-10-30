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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۵

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خبرداد؛

تشکیل بیش از ۹ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان

تشکیل بیش از ۹ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان وبلوچستان گفت: از ابتدای امسال نه هزارو۴۸۶فقره پرونده در بخش‌های مختلف کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت دارو ودرمان در این اداره کل تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، موسی عباس زاده محمودی با تبریک فرا رسیدن هشتم آبان ماه سالروز تأسیس تعزیرات حکومتی، افزود: از مجموع پرونده‌های وارد شده به تعزیرات حکومتی استان، چهار هزار و ۱۱۴ فقره پرونده مربوط به کالا و خدمات، چهار هزار و ۹۷۳ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۳۹۹ فقره پرونده نیز در بخش بهداشت دارو درمان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: از این تعداد پرونده، با محاسبه پرونده‌های مانده از سال قبل، میزان نه هزار و ۵۵۲ فقره پرونده مختومه شده است.

محمودی مجموع درآمدهای وصولی تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در هفت ماهه امسال را هزار و ۴۷۱ میلیارد ریال اعلام کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ۷۱۲ گروه و گشت مشترک به صورت نظارت‌های میدانی از بخش‌های مختلف بازرسی کرده‌اند که از مجموع ۵ هزار و ۹۹۱ بازرسی صورت گرفته برای هزار و ۳۳۴ واحد دارای تخلف پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.

کد مطلب 5925734

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