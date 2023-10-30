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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۰

نماینده ولی فقیه در مازندران عنوان کرد؛

ضرورت حضور حماسی در راهپیمایی ۱۳ آبان

ضرورت حضور حماسی در راهپیمایی ۱۳ آبان

ساری- نماینده ولی فقیه در مازندران بر ضرورت حضور حماسی در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر دوشنبه در جلسه اعضای ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان، ضمن گرامیداشت هفته مازندران، اظهار کرد: یکی از قوم عادهای جنایتکار رژیم اشغالگر اسرائیل است که در گذشته در کشور ما نیروهایی داشت و با آموزش ساواک نسبت به شکنجه جوانان و مبارزان ما اقدام می‌کردند و همه چیز ما زیر سلطه آنان بود و خوشبختانه خداوند آن نظام طاغوتی را ریشه کن کرد.

آیت الله محمدی لائینی گفت: باز هم خدا بالمرصاد است و این صهیونیست‌های جانی و این رژیم طاغوتی و استکباری هم باز به همان سرنوشت عاد و فرعون دچار خواهند شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: اینکه ۱۳ آبان خیابان‌ها پر از جمعیت شود و بر علیه استکبار و صهیونیست‌ها شعار داده و آنان را محکوم کنیم مهم است و نشان می‌دهیم که بی‌تفاوت نیستیم و شایسته حمایت خداوند هستیم.

وی در پایان تاکید کرد: حمایت‌ها و اتفاقاتی که امروز در سطح بین‌الملل از جریان غزه افتاده بی‌نظیر است و برای صیونیست‌ها از آن شکستی که از نیروهای حماس خوردند سنگین‌تر است.

کد مطلب 5925739

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