ضرورت صدور مجوز ایجاد مدارس غیردولتی در مناطق کم برخوردار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم ظهر دوشنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش با وی به برخی مشکلات موجود در دانشگاه فرهنگیان به ویژه کمبود فضای فیزیکی اشاره کرد

وی سپس گفت: حل این مشکلات منوط به مدیریت درست بوده و اقدامات وزیر کنونی در این زمینه مورد تأیید است که امیدواریم با برنامه‌های مدون، تحولات مثبت بیشتری را ایجاد کنند.

امام جمعه تبریز با اشاره به حساسیت دستگاه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: دعوت از اولیا تنها جنبه تشریفاتی نداشته باشد و فقط برای اخذ کمک هزینه نباشد.

وی همچنین با تکریم مناسبت‌های آبان ماه و به ویژه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، گفت: دانش آموزان و دانشجویان با حضورشان در راهپیمایی ۱۳ آبان، وفاداریشان را به آرمان‌های انقلاب و امام نشان خواهند داد.

امام جمعه تبریز با آرزوی موفقیت برای وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تحقق بخشیدن به برنامه‌های مطرح شده از سوی وی تاکید کرد و گفت: همه با تمام توان در خدمت آموزش و پرورش هستیم.

وی با تاکید بر توجه به امور پرورشی افزود: از مجموعه آموزش و پرورش انتظارات بیشتری در این زمینه می‌رود که امیدوارم در مدیریت جدید، به این مقوله توجه ویژه شود.