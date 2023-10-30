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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی تاکید کرد؛

ضرورت صدور مجوز ایجاد مدارس غیردولتی در مناطق کم برخوردار

ضرورت صدور مجوز ایجاد مدارس غیردولتی در مناطق کم برخوردار

تبریز- نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز بر ضرورت صدور مجوز ایجاد مدارس غیردولتی در مناطق کم برخوردار تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم ظهر دوشنبه در دیدار وزیر آموزش و پرورش با وی به برخی مشکلات موجود در دانشگاه فرهنگیان به ویژه کمبود فضای فیزیکی اشاره کرد

وی سپس گفت: حل این مشکلات منوط به مدیریت درست بوده و اقدامات وزیر کنونی در این زمینه مورد تأیید است که امیدواریم با برنامه‌های مدون، تحولات مثبت بیشتری را ایجاد کنند.

امام جمعه تبریز با اشاره به حساسیت دستگاه تعلیم و تربیت، اظهار کرد: دعوت از اولیا تنها جنبه تشریفاتی نداشته باشد و فقط برای اخذ کمک هزینه نباشد.

وی همچنین با تکریم مناسبت‌های آبان ماه و به ویژه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، گفت: دانش آموزان و دانشجویان با حضورشان در راهپیمایی ۱۳ آبان، وفاداریشان را به آرمان‌های انقلاب و امام نشان خواهند داد.

امام جمعه تبریز با آرزوی موفقیت برای وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تحقق بخشیدن به برنامه‌های مطرح شده از سوی وی تاکید کرد و گفت: همه با تمام توان در خدمت آموزش و پرورش هستیم.

وی با تاکید بر توجه به امور پرورشی افزود: از مجموعه آموزش و پرورش انتظارات بیشتری در این زمینه می‌رود که امیدوارم در مدیریت جدید، به این مقوله توجه ویژه شود.

کد مطلب 5925746

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      منطقه کم برخوردار یعنی درآمد پایین. مدرسه غیردولتی نیاز به پرداخت شهریه داره. ضرورت تاسیس مدرسه غیردولتی در منطقه کم برخودار چطوری میشه؟

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