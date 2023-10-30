دانش آموزان گلستانی با مقام معظم رهبری دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، الهه غیناقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ۱۳ آبان را برگ زرین و سرنوشت ساز برای تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم ما در این ایام حضور دانش آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان است.

وی افزود: طبق هماهنگی‌هایی که انجام شده ۶ نفر از دانش آموزان گلستانی روز چهارشنبه با مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان از برگزاری مراسم جشن بزرگ روز دانش آموز خبر داد و گفت: این مراسم به صورت متمرکز روز چهارشنبه ۱۰ آبان در مناطق کم برخوردار شهرستان گرگان برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: با توجه به اتفاقاتی که در سرزمین فلسطین رخ داده یکی برنامه‌های مهم روز دانش آموز محکوم کردن رژیم صهیونیستی است.

غیناقی اظهار کرد: به مناسبت روز ۱۳ آبان برنامه‌های فرهنگی، ادبی و هنری در تمامی مراکز استان اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت پیک امید در مناطق محروم، افزود: کارگاه‌های نقاشی، نقالی و قصه گویی از دیگر برنامه‌هایی است که در مراکز استان برپا می‌شود.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان گفت: این برنامه‌ها از روز چهارشنبه ۱۰ آبان آغاز و تا روز دوشنبه ۱۵ آبان ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه جهاد تبیین از تا کیدات مقام معظم رهبری است کانون پرورش فکری وظیفه دارد علاوه بر اقداماتی که انجام می‌دهد نسبت به فرمایش مقام معظم رهبری نقش آفرینی کند.