به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله صالحی روز دوشنبه ضمن همدردی با مردم مظلوم غزه گفت: بار دیگر، رژیم جنایتکار، غاصب، کودک کش و بیمار کش صهیونیستی در نهایت درنده خویی به بیمارستان المعمدانی غزه، حمله نمود و صدها زن و مرد و کودک بی دفاع را در بدترین وضعیت ممکن به شهادت رساند.

وی ادامه داد: در همین راستا پایگاه های جمع آوری کمک از طریق کمیته امداد در سطح شهر دایر شده و در حال حاضر این نهاد به منظور حمایت از کودکان، زنان، مردان و سالمندان غزه کمیته امداد این استان آماده دریافت کمک‌های نقدی از طریق پایگاه‌های دایر شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به اینکه با برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک؛ زنجانی‌ها ۲۷۰ میلیون تومان به مردم مظلوم غزه کمک کردند، گفت: کمک‌های جمع‌آوری شده صرفاً نقدی بوده و از طریق مراجع ذیربط به مردم غزه کمک خواهد شد.

صالحی با اشاره به اینکه اضافه کرد: پایگاه‌های کمیته امداد در نقاط مختلف استان، مساجد و ۱۸۲ مراکز نیکوکاری و در روز جمعه مصلی‌های نماز جمعه کار جمع‌آوری کمکهای مردم استان به مردم غزه را انجام می دهند.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: روشهای غیرحضوری کمک به مردم مظلوم فلسطین شامل کد دستوری *۸۸۷۷*۰۲۴#و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۲۰ است.