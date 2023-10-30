تولید محتواهای فرهنگی و تبلیغی ویژه ۱۳ آبان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر درخشنده بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامههای روز ۱۳ آبان در استان با بیان اینکه در راستای جهاد تبیین کمیته محتوا و تولید محتوا برای موضوع دانش آموزی ویژه هفته استکبارستیزی در دستور کار قرار گرفت، افزود: ارائه محتوای مناسب فضاسازی در قالب ۶۰ محتوای متناسب با ۱۳ آبان طوفان الاقصی در استان تهیه شده است.
وی افزود: همچنین در راستای تولید محتوای فرهنگی تبلیغی نیز بیش از ۵۸ عنوان محتوا در قالبهای مختلف از جمله منبر، منبر کوتاه، اجرای مجری، درسنامههایی برای کلاسها تهیه شده است.
وی از برپایی یک دوره آموزشی روایتگری چند رسانهای ویژه مربیان و معاونین پرورشی با محتوای مدرسه دفاع مقدس در قالب ۷ محور شامل وضعیت کشور و بررسی آن با قبل از انقلاب، علت وقوع انقلاب، اتفاقات بعد از انقلاب، لانه جاسوسی، کودتاها، دفاع مقدس، دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و دفاع از حرم و بیانیه گام دوم برپا شده است.
حجت الاسلام درخشنده از شرکت ۲۰۰ نفر در قالب طرح امین در این دورهها خبر داد.
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