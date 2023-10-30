  1. استانها
  2. مازندران
۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

معاون فرهنگی و آموزشی تبلیغات اسلامی مازندران خبر داد؛

تولید محتواهای فرهنگی و تبلیغی ویژه ۱۳ آبان در مازندران

تولید محتواهای فرهنگی و تبلیغی ویژه ۱۳ آبان در مازندران

ساری- معاون فرهنگی و آموزشی تبلیغات اسلامی مازندران از تهیه و تولید محتواهای فرهنگی و تبلیغی مناسب ایام ۱۳ آبان ویژه مربیان و دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر درخشنده بعدازظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامه‌های روز ۱۳ آبان در استان با بیان اینکه در راستای جهاد تبیین کمیته محتوا و تولید محتوا برای موضوع دانش آموزی ویژه هفته استکبارستیزی در دستور کار قرار گرفت، افزود: ارائه محتوای مناسب فضاسازی در قالب ۶۰ محتوای متناسب با ۱۳ آبان طوفان الاقصی در استان تهیه شده است.

وی افزود: همچنین در راستای تولید محتوای فرهنگی تبلیغی نیز بیش از ۵۸ عنوان محتوا در قالب‌های مختلف از جمله منبر، منبر کوتاه، اجرای مجری، درسنامه‌هایی برای کلاس‌ها تهیه شده است.

وی از برپایی یک دوره آموزشی روایتگری چند رسانه‌ای ویژه مربیان و معاونین پرورشی با محتوای مدرسه دفاع مقدس در قالب ۷ محور شامل وضعیت کشور و بررسی آن با قبل از انقلاب، علت وقوع انقلاب، اتفاقات بعد از انقلاب، لانه جاسوسی، کودتاها، دفاع مقدس، دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و دفاع از حرم و بیانیه گام دوم برپا شده است.

حجت الاسلام درخشنده از شرکت ۲۰۰ نفر در قالب طرح امین در این دوره‌ها خبر داد.

کد مطلب 5925780

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها