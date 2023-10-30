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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی زنجان خبرداد؛

داوری ۵۰ اثر هنرمندان صنایع‌دستی زنجان در هفتمین دوره مهر اصالت

داوری ۵۰ اثر هنرمندان صنایع‌دستی زنجان در هفتمین دوره مهر اصالت

زنجان-مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: ۵۰ اثر هنرمندان صنایع‌دستی استان زنجان برای شرکت در داوری هفتمین دوره مهر اصالت ملی انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید صفوی روز دوشنبه گفت: آثار از هنرمندان صنایع‌دستی استان در رشته‌های مختلف اعم ازملیله، چاقو، مس، قلمزنی، گیوه، چاروق، احجام چوبی و غیره مورد داوری و امتیازدهی کارشناسان استانی براساس ویژگی‌های خاص و استانداردهای لازم قرار گرفت و از این میان ۵۰ اثر انتخاب شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: هفتمین دوره داوری مهر اصالت ملی محصولات صنایع‌دستی استان زنجان ۱۰.۱۱ آبان ماه سال جاری به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود. دریافت مُهر اصالت به صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در رشته‌های مختلف اعتبار و ارزش بیشتر می‌دهد.

وی بیان کرد: در خصوص مزایای دریافت نشان مهر اصالت ملی صنایع‌دستی گفت: دریافت‌کنندگان مهر اصالت در اولویت شرکت در نمایشگاه‌ها و مسیر برندسازی، بازاریابی و فروش آثار قرار می‌گیرند.

صفوی گفت: رویداد مُهر اصالت ملی ۱۴ سال متوالی یعنی از سال ۱۳۹۱ در کشور برگزار می‌شود. پس از گذشت این سال‌ها تأثیر رویداد مُهر اصالت ملی در ارتقای کیفی صنایع‌دستی استان زنجان مشهود است.

کد مطلب 5925790

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