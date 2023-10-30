ثبت نام قطعی ۴۲۴ داوطلب انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موالی زاده ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای فرایند انتخابات در شهرستان اهواز افزود: ۴۲۴ نفر برای انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه ثبت نام قطعی کردند که از این تعداد ۳۸۵ نفر آقا و ۳۹ نفر خانم هستند.

رئیس مرکز حوزه انتخابیه شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه به مدرک تحصیلی داوطلبان اشاره کرد و افزود: ۴۰ نفر از داوطلبان دارای مدرک دکترا، ۳۵۹ نفر کارشناسی ارشد، ۱۸ نفر کارشناسی ارشد و هفت نفر از داوطلبان دارای مدرک حوزوی هستند.

وی بیان کرد: فرایند ثبت نام قطعی داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی با دستور رئیس ستاد انتخابات کشور از ساعت هشت صبح روز پنجشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲ آغاز شد و تا ساعت ۱۸ سوم آبان ماه به پایان رسید.

موالی زاده گفت: فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی پس از پایان مرحله نام‌نویسی قطعی آغاز شده و در حال انجام است.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در روز جمعه ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود.