به گزارش خبرگزاری مهر سمیه اسمعیلی اظهار کرد: به مناسبت سیزدهم آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، یادواره شهدای دانش‌آموز به ویژه شهدای آبان ماه قزوین و حومه و مراسم گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده، برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم با حضور مسئولان و مردم شهیدپرور به‌ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران، روز پنج‌شنبه، یازدهم آبان ماه سال جاری از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در حسینیه امامزاده حسین (ع) برپا خواهد شد.

این مقام مسئول بیان کرد: همچنین در یادواره فوق، یاد و خاطره والدین گرانقدر شهدا که در آبان ماه سال‌های گذشته دار فانی را وداع گفته و به فرزندان شهیدشان پیوسته‌اند، گرامی داشته می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: مدعوین شرکت‌کننده پس از برگزاری یادواره یاد شده در گلزار شهدای قزوین حضور می‌یابند و ضمن قرائت فاتحه، با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت می‌کنند.

اسمعیلی افزود: این یادواره به منظور زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، یادآوری جانفشانی رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس، نقش شهدا در اعتلای انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می‌شود.