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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۴

معاون استاندار البرز:

مشکلات ١٠ واحد تولیدی و صنعتی البرز بررسی شد

مشکلات ١٠ واحد تولیدی و صنعتی البرز بررسی شد

کرج- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز از بررسی مشکلات ١٠ واحد تولیدی و صنعتی در کمیسیون ذیل ماده ١١ قانون هوای پاک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی بعد از ظهر دوشنبه در کمیسیون ذیل ماده ١١ قانون هوای پاک که با حضور فرمانداران و مدیران دستگاه‌های ذیربط برگزار شد، اظهار کرد: با بررسی و درنظر گرفتن اقدامات و راهکارهای اجرایی قانون هوای پاک درخواست١٠ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان بررسی شد.

وی بیان کرد: عمده درخواست‌های مطرح شده در زمینه صدور جواز توسعه، اصلاح پروانه بهره برداری، افزایش ظرفیت تولید، و … بود که دستورات لازم برای پیگیری موارد به فرمانداران و دستگاه‌های متولی ابلاغ شد.

گفتنی است که حوزه فعالیت شرکت‌های متقاضی در راستای مونتاژ خودرو آتش نشانی، تولید کودهای با منشأ اسیدهای آلی، عملگر هیدرولیکی انواع شیر صنعتی و … است.

کد مطلب 5925809

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