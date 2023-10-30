مشکلات ١٠ واحد تولیدی و صنعتی البرز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله افضلی بعد از ظهر دوشنبه در کمیسیون ذیل ماده ١١ قانون هوای پاک که با حضور فرمانداران و مدیران دستگاههای ذیربط برگزار شد، اظهار کرد: با بررسی و درنظر گرفتن اقدامات و راهکارهای اجرایی قانون هوای پاک درخواست١٠ واحد تولیدی و صنعتی در سطح استان بررسی شد.
وی بیان کرد: عمده درخواستهای مطرح شده در زمینه صدور جواز توسعه، اصلاح پروانه بهره برداری، افزایش ظرفیت تولید، و … بود که دستورات لازم برای پیگیری موارد به فرمانداران و دستگاههای متولی ابلاغ شد.
گفتنی است که حوزه فعالیت شرکتهای متقاضی در راستای مونتاژ خودرو آتش نشانی، تولید کودهای با منشأ اسیدهای آلی، عملگر هیدرولیکی انواع شیر صنعتی و … است.
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