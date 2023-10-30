کشف ۳۰ دستگاه استخراج رمز ارز در گوگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسامی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به گزارشاتی مبنی بر فعالیت مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در بخش گوگان، پس از مکاتبات و کسب دستورات، اقدامات لازم به منظور جمع آوری این مرکز انجام شد.

وی افزود: با تلاش همکاران امور برق گوگان با پیگیری‌های انجام شده ۳۰ دستگاه غیرمجاز رمز ارز در این بخش شناسایی و کشف شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه فعالیت مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز موجب اختلال در برق رسانی و تحمیل فشار به شبکه برق و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود گفت: یکی از راهکارهای پیشگیری از فعالیت این مراکز مشارکت مردمی بوده و در این خصوص مردم می‌توانند در صورت مشاهده چنین مراکزی موضوع را به مرکز فوریت‌های برق ۱۲۱ گزارش دهند.