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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

مدیرعامل توزیع برق تبریز خبر داد؛

کشف ۳۰ دستگاه استخراج رمز ارز در گوگان

کشف ۳۰ دستگاه استخراج رمز ارز در گوگان

تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: با تلاش همکاران شرکت در امور برق گوگان ۳۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسامی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به گزارشاتی مبنی بر فعالیت مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در بخش گوگان، پس از مکاتبات و کسب دستورات، اقدامات لازم به منظور جمع آوری این مرکز انجام شد.

وی افزود: با تلاش همکاران امور برق گوگان با پیگیری‌های انجام شده ۳۰ دستگاه غیرمجاز رمز ارز در این بخش شناسایی و کشف شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با بیان اینکه فعالیت مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز موجب اختلال در برق رسانی و تحمیل فشار به شبکه برق و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود گفت: یکی از راهکارهای پیشگیری از فعالیت این مراکز مشارکت مردمی بوده و در این خصوص مردم می‌توانند در صورت مشاهده چنین مراکزی موضوع را به مرکز فوریت‌های برق ۱۲۱ گزارش دهند.

کد مطلب 5925813

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