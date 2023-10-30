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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹

کسب سه مقام برتر بقاع متبرکه خراسان رضوی در جشنواره «سلاله»

کسب سه مقام برتر بقاع متبرکه خراسان رضوی در جشنواره «سلاله»

مشهد- با برگزاری بخش پایانی جشنواره سلاله، سه بقعه متبرکه خراسان رضوی موفق به کسب مقام‌های برتر در مرحله کشوری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری جشنواره سلاله، ۳ بقعه متبرکه خراسان رضوی موفق به کسب مقام‌های برتر در مرحله کشوری شدند.

بر اساس این گزارش از استان خراسان رضوی، ۳۳ بقعه شرکت کردند که از این میان ۶ بقعه متبرکه امام زاده سیدحمزه (ع) و امام زاده سیدمحمد (ع) کاشمر، امام زاده یحیی (ع) باغشن و امام زاده سیدابوالقاسم (ع) شهرستان زبرخان، امام زاده یحیی بن زید (ع) میامی و خواجه اباصلت هروی (ع) مشهد به مرحله استانی راه یافتند.

با داوری مرحله کشوری جشنواره سلاله، آستان مقدس امام زاده محمد (ع) و امام زاده یحیی بن زید (ع) میامی مشهد موفق به کسب مقام برتر شدند. همچنین در بخش موضوعی این جشنواره، امام زاده سیدحمزه (ع) کاشمر به مقام برتر دست یافت.

کد مطلب 5925816

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