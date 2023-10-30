کسب سه مقام برتر بقاع متبرکه خراسان رضوی در جشنواره «سلاله»

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری جشنواره سلاله، ۳ بقعه متبرکه خراسان رضوی موفق به کسب مقامهای برتر در مرحله کشوری شدند.
بر اساس این گزارش از استان خراسان رضوی، ۳۳ بقعه شرکت کردند که از این میان ۶ بقعه متبرکه امام زاده سیدحمزه (ع) و امام زاده سیدمحمد (ع) کاشمر، امام زاده یحیی (ع) باغشن و امام زاده سیدابوالقاسم (ع) شهرستان زبرخان، امام زاده یحیی بن زید (ع) میامی و خواجه اباصلت هروی (ع) مشهد به مرحله استانی راه یافتند.
با داوری مرحله کشوری جشنواره سلاله، آستان مقدس امام زاده محمد (ع) و امام زاده یحیی بن زید (ع) میامی مشهد موفق به کسب مقام برتر شدند. همچنین در بخش موضوعی این جشنواره، امام زاده سیدحمزه (ع) کاشمر به مقام برتر دست یافت.
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