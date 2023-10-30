به گزارش خبرنگار مهر، وحید وزیری راد ظهر دوشنبه با حضور در انجمن حمایت زندانیان استان قم در دیدار با خانوادههای زندانیان که باحضور سلمان پورمند مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان استان برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت خانواده زندانیان گفت: برنامه ملاقات مردمی خانواده زندانیان با هماهنگی انجمن حمایت از زندانیان و به منظور کمک به رفع مشکلات و معیشت این خانوادهها انجام میشود.
وی حمایت از خانوادههای زندانیان را ضروری دانست و افزود: خانواده مددجویان از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند که نبود سرپرست خانواده مشکلات فراوانی در معیشت این خانوادهها ایجاد میکند.
وزیری راد تصریح کرد: حمایت از خانوادههای زندانیان یکی از مهمترین گامهای توانمند سازی این خانواده هاست و در کاهش بزه اجتماعی بسیار مؤثر است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم اظهار داشت: اعطای تسهیلات مشاغل خانگی، اشتغال خانوادههای زندانیان، تأمین لوازم ضروری زندگی، مشکلات درمانی از مسائل مطرح شده در این ملاقات است.
در این برنامه که با هدف پاسخگویی مستقیم و بدون واسطه به درخواستها و مطالبات مراجعین به زندانها انجام شد، جمعی از خانواده زندانیان مسائل، مشکلات و درخواستهای قانونی خود را مطرح و مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان نیز دستورات لازم در خصوص رسیدگی به موارد مطروحه را صادر کرد.
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