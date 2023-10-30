به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد با تشریح آخرین وضعیت راه‌آهن همدان، گفت: خط راه‌آهن تهران-همدان-سنندج ۴۰۲ کیلومتر است که ۲۵۱ کیلومتر آن از تهران تا همدان قبلاً بهره‌برداری شده و مورد استفاده قرار گرفته است و ۱۵۱ کیلومتر نیز که بخش دوم این مسیر از همدان تا سنندج است طی روزهای آینده در سفر رییس‌جمهور به استان کردستان افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

برای مسیر راه‌آهن همدان_سنندج تاکنون یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و برای ساخت مسیرهای جانبی، زیرگذر و تکمیل ایستگاه‌های میانی آن نیازمند ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.

در این مسیر ۱۸ ایستگاه وجود دارد که ۱۱ ایستگاه بین تهران تا همدان و ۷ ایستگاه نیز در مسیر همدان تا سنندج است.

با پیگیری‌های انجام شده و دستور معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور، مشکلات مسیر این خط راه‌آهن، راه دسترسی به ایستگاه همدان و تکمیل و تجهیز نهایی آن نیز در دستور کار قرار گرفته و به زودی تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

در مسیر فعلی روزانه با یک رام قطار از همدان به مقصد مشهدمقدس و بالعکس ۴۰۰ نفر مسافر جابجا می‌شوند که امیدواریم با اضافه شدن طول مسیر، افزایش رام‌های دیگری را نیز برای خدمات‌دهی بیشتر به هم‌میهنان عزیزمان شاهد باشیم.