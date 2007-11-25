فرودگاه سردار جنگل رشت توسعه می یابد

ابراهیم شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: با توجه به پتانسیلی که استان به لحاظ جمعیت، همجواری با کشوهای آسیایی میانه، انجام امور عمرانی و نیروی ماهر که خارج از استان به کار مشغولند، توسعه فرودگاه و تقویت ناوگان هوانوردی این استان ضروری است.

وی با بیان اینکه ساخت ابنیه و باند فرودگاه سردار جنگل رشت در حال انجام است، اظهار داشت: فرسودگی باند یکی از مشکلات این فرودگاه بود که بعد از حدود 40 سال همچنان مورد استفاده قرار می گرفت.

شوشتری خاطرنشان کرد: پارسال با اولویت ویژه، کار ساخت آن انجام و استریب سازی کناره های باند که ارتباط مستقیم با ایمنی پرواز دارد نیز در حال انجام است.

وی عنوان کرد: توسعه پارکینگ انجام و ساختمان برج و اداری در حال ساخت بوده و بیش از 90 درصد نیز پیشرفت فیزیکی دارد.

شوشتری، توسعه فرودگاه سردار جنگل رشت را در دو بخش طویل باند و توسعه ترمینال قابل ارزیابی دانست و افزود: ترمینال موجود، قدمت 40 ساله دارد و به هیچ وجه جوابگوی میزان پرواز امروز نیست به همین دلیل ساخت ترمینال جدید در دستور کار قرار گرفت.

این مسئول بیان داشت: سال 81 فنداسیون ترمینال ریخته شده اما به دلیل کمبود اعتبار و نقدینگی متوقف شد و امسال دوباره به مناقصه گذاشته شده و در آینده نزدیک پیمانکار این پروژه مشخص می شود.

شوشتری از اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار امسال برای ساخت ترمینال جدید فرودگاه رشت خبرداد و یادآور شد: ترمینال موجود توسعه یا بهسازی خواهد شد.