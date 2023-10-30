کارگاه آموزشی «از کوفی تا طراحی حروف» در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی «از کوفی تا طراحی حروف» ظهر دوشنبه با حضور محمد سعید نقاشیان از هنرمندان مطرح نقاشی‌خط و تایپوگرافی در قالب سلسله نشست‌های تخصصی و آموزشی نخستین سوگواره ملی «سلسله طلایی» در گالری بهفام قم برگزار شد.

نقاشیان که در این سال‌ها برای معرفی خط معلی که از خط‌های کوفی است، تلاش بسیاری کرده است، در این کارگاه آموزشی عنوان کرد: خط معلی قابلیت¬‌های نگارش در تمام سطوح خوشنویسی سنتی از جمله سطرنویسی، چلیپانویسی، قطعه¬‌نویسی، کتابت و همچنین پتانسیل¬‌های بسیار وسیعی در طراحی گرافیک و لوگوتایپ در خود دارد.

وی تصریح کرد: خط بنایی شیوه‌ای از خط کوفی است که دارای سطح است و دوری در آن نیست و اغلب در بناها به کار می‌رود.

این استاد دانشگاه افزود: پس از آنکه خط کوفی در بناها به کار رفت و گونه‌ای از آن به صورت بنایی شکل گرفت، نام معقلی نیز بر آن نهادند و بسترهایی که خط بنایی در آن به کار رفته اغلب کاشی‌ها، کتیبه‌ها و به طور کلی بناهاست.

نقاشیان اضافه کرد: خط بنایی در کنار خطوط مختلفی مانند ثلث، کوفی تزئینی، نسخ و… برای تزئین بناهای مختلف به‌کار رفته است.

وی در ادامه به تشریح اصول استفاده از خط کوفی بنایی در طراحی لوگو تایپ اشاره کرد و افزود: بسیاری از استادان رشته گرافیک نسبت به خط کوفی بنایی که خطی ایرانی و به‌جا مانده از دوران سلجوقی است، آگاهی کمی دارند و این ضعف حتی در فضای دانشگاهی نیز دیده می‌شود.

نقاشیان به توازن، تعادل و تناسبی که در خط کوفی بنایی دیده می‌شود اشاره کرد و ادامه داد: به نظر من در دوران معاصر، خط کوفی بنایی پایه اصلی طراحی حروف است.

وی در ادامه در مورد شیوه استفاده صحیح از خط کوفی بنایی در طراحی لوگو تایپ بحث و تبادل نظر کرد و افزود: در عاشورا عناصر زیادی داریم که هر کدام الهام‌بخش هنرمند در تولید اثر است و هنرمندان باید خلاقانه و با پرهیز از تقلید از آثار دیگران به طراحی در عرصه عاشورایی بپردازند.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه در تولید آثار مذهبی باید نگاهی خلاقانه داشت و آثاری بدیع و فراگیر در سطح جهان مطرح کرد و افزود: به عنوان مثال، توجه به فرم آثار و زیبایی‌شناسی یک اثر دینی بسیار بیشتر از محتوای آن برای مردم کشورهای غربی اهمیت دارد.

نقاشیان در انتها نیز خطوطی را که خود مبدع آنان بوده به طور زنده برای هنرجویان و هنرمندان حاضر در کارگاه آموزشی اجرا کرد.

خاطرنشان می‌شود نخستین سوگواره ملی «سلسله طلایی» با مشارکت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، مؤسسه هنری «بهفام» و انتشارات «اعلایی» برگزار می‌شود و آثار منتخب بخش تصویرگری و داستان‌نویسی در گالری «بهفام» به نشانی «خیابان مصلی، بین کوچه ۱۰ و ۱۲» و آثار منتخب بخش تایپوگرافی در گالری «سرو» به نشانی «میدان شهید دستغیب» از ۲۸ مهر تا ۱۲ آبان‌ماه پذیرای علاقه‌مندان است.