سازش زوجین در خراسان رضوی بالاتر از میانگین کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حاجی‌پور با اشاره به تأسیس سامانه تصمیم در خردادماه سال ۹۵ توسط اداره‌کل بهزیستی و دادگستری خراسان‌رضوی با هدف ارائه خدمات مشاوره و روان‌شناختی، اظهار کرد: طی شش ماه نخست امسال، در سامانه تصمیم ۱۷ هزار و۴۵ زوج در خراسان‌رضوی و ۱۰ هزار و۶۸۲ زوج در مشهد پذیرش شده‌اند.

کارشناس مسئول مراکز مشاوره بهزیستی خراسان‌رضوی از ثبت بیش از ۸۵ هزار جلسه مشاوره قبل از طلاق در شش ماه نخست امسال در سامانه تصمیم خبر داد و گفت: بر این اساس میزان سازش زوج‌ها در استان ۲۷ درصد بوده است که این میزان سازش بیش از میانگین کشوری است.

وی تعداد مراکز «تصمیم» در مشهد را ۳۴ مرکز و در استان ۸۲ مرکز اعلام کرد و گفت: مراکز مشاوره و کلینیک‌های مددکاری مورد تأیید بهزیستی و دادگستری هستند. بر اساس قانون حمایت از خانواده افرادی که برای طلاق اقدام می‌کنند به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند و خدمات مشاوره را طی ۴۵ روز و پنج جلسه مددکاری، روان‌شناسی، حقوقی و مذهبی دریافت می‌کنند.

حاجی‌پور ادامه داد: درصورتی‌که گذراندن این دوره‌ها برای افراد منجر به سازش نشود، پرونده آن‌ها به پیش‌خوان دادگستری ارجاع داده می‌شود و پس از آن روند حقوقی طی خواهد شد. ضمن اینکه تعرفه‌ها، تعداد جلسات و سیاست‌گذاری‌ها در مراکز مشاوره همه تحت‌نظر قوه‌قضاییه خراسان‌رضوی است.

کارشناس مسئول مراکز مشاوره بهزیستی خراسان‌رضوی اظهار کرد: توصیه می‌شود مردم از فرهنگ بهره‌گیری از مشاوره‌های قبل از ازدواج حتماً بهره‌مند شوند و قبل از اینکه این روند به طلاق ختم شود، زوج‌ها قبل از ازدواج مشاوره‌های لازم را دریافت کنند تا در زندگی زناشویی خود کمتر دچار مشکل شوند.