کشف ۱۲۲ قوطی شیر خشک قاچاق در هنگ مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطانی میرزایی اظهار کرد: در راستای برخورد با قاچاق کالا، مرزبانان این هنگ مرزی موفق شدند در بازرسی‌های به عمل آمده تعداد ۱۲۲ قوطی شیر خشک قاچاق به ارزش ۹۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال از ۶ تبعه افغان در حال خروج به صورت قاچاق و فاقد هرگونه مدارک و بارنامه گمرکی معتبر کشف کنند.

سرپرست هنگ مرزی تایباد در پایان با تاکید بر عزم قاطع مرزبانان در برخورد با قاچاقچیان کالا، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق یکی از مهم‌ترین وظایف نیروهای مرزبانی است و با افرادی که با قاچاق کالاهای اساسی و روزمره موجب گرانی و ضربه به اقتصاد کشور شوند، به صورت قاطعانه برخورد می‌کنیم.