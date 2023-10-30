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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۹

سرپرست هنگ مرزی تایباد خبرداد؛

کشف ۱۲۲ قوطی شیر خشک قاچاق در هنگ مرزی تایباد

کشف ۱۲۲ قوطی شیر خشک قاچاق در هنگ مرزی تایباد

مشهد- سرپرست هنگ مرزی تایباد از کشف ۱۲۲ قوطی شیرخشک قاچاق توسط مرزبانان این هنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سلطانی میرزایی اظهار کرد: در راستای برخورد با قاچاق کالا، مرزبانان این هنگ مرزی موفق شدند در بازرسی‌های به عمل آمده تعداد ۱۲۲ قوطی شیر خشک قاچاق به ارزش ۹۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال از ۶ تبعه افغان در حال خروج به صورت قاچاق و فاقد هرگونه مدارک و بارنامه گمرکی معتبر کشف کنند.

سرپرست هنگ مرزی تایباد در پایان با تاکید بر عزم قاطع مرزبانان در برخورد با قاچاقچیان کالا، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق یکی از مهم‌ترین وظایف نیروهای مرزبانی است و با افرادی که با قاچاق کالاهای اساسی و روزمره موجب گرانی و ضربه به اقتصاد کشور شوند، به صورت قاطعانه برخورد می‌کنیم.

کد مطلب 5925891

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