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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۱۰

کاظمی فرد:

دیوان عدالت اداری ظرفیت لازم برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی را دارد

دیوان عدالت اداری ظرفیت لازم برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی را دارد

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مناسب‌ترین بستر جهت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در امور قضائی که در برنامه هفتم توسعه نیز مدنظر قانون‌گذار قرار گرفته، دیوان عدالت اداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر نشست کمیته استانداردسازی سامانه‌های قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با حضور قضات و مهندسین حوزه فناوری جهت بررسی موضوعات مرتبط با دیوان عدالت اداری برگزار شد.

جلسه کمیته استانداردسازی سامانه‌های قضائی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری و محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل شد.

این کمیته که زیرمجموعه شورای راهبردی دادرسی الکترونیک است، دارای سابقه دیرینه بیش از ده سال بوده که اعضای آن متشکل از قضات باتجربه و آشنا به حوزه فناوری و تعدادی از مهندسان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و هر اقدام تحولی در سامانه‌های قضائی ضرورت داشته باشد، جهت بررسی کارشناسی نخست به این کمیته ارجاع و برنامه نویسان و متخصصان حوزه فناوری بر اساس مصوبات این کمیته تغییرات را در سامانه ایجاد می‌کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست عنوان کرد: در دیوان این تمایل همراه با جدیت و اهتمام وجود دارد که در راستای اجرای سند تحول و تعالی از ظرفیت سامانه‌های ایجاد شده در فضای فناوری اطلاعات قوه قضائیه نهایت بهره‌برداری به‌عمل آید و آمادگی خود را جهت اجرای آزمایشی بهره‌گیری از هوش مصنوعی در دیوان عدالت اداری اعلام داشتند.

به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ مناسب‌ترین بستر جهت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در امور قضائی که در برنامه هفتم توسعه نیز مدنظر قانون گذار قرار گرفته، دیوان عدالت اداری است.

چالش‌ها و مشکلات طرح سامانه نوبت‌دهی در دفاتر استانی، شعب اجرای احکام و ساماندهی واحد عریضه‌نویسی دیوان عدالت اداری از جمله مسائلی بود که در ادامه بحث به آن پرداخته شد و راهکارهای کارشناسی ارائه شد.

کد مطلب 5925908

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