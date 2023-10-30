به گزارش خبرگزاری مهر نشست کمیته استانداردسازی سامانه‌های قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با حضور قضات و مهندسین حوزه فناوری جهت بررسی موضوعات مرتبط با دیوان عدالت اداری برگزار شد.

جلسه کمیته استانداردسازی سامانه‌های قضائی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری و محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل شد.

این کمیته که زیرمجموعه شورای راهبردی دادرسی الکترونیک است، دارای سابقه دیرینه بیش از ده سال بوده که اعضای آن متشکل از قضات باتجربه و آشنا به حوزه فناوری و تعدادی از مهندسان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و هر اقدام تحولی در سامانه‌های قضائی ضرورت داشته باشد، جهت بررسی کارشناسی نخست به این کمیته ارجاع و برنامه نویسان و متخصصان حوزه فناوری بر اساس مصوبات این کمیته تغییرات را در سامانه ایجاد می‌کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری در این نشست عنوان کرد: در دیوان این تمایل همراه با جدیت و اهتمام وجود دارد که در راستای اجرای سند تحول و تعالی از ظرفیت سامانه‌های ایجاد شده در فضای فناوری اطلاعات قوه قضائیه نهایت بهره‌برداری به‌عمل آید و آمادگی خود را جهت اجرای آزمایشی بهره‌گیری از هوش مصنوعی در دیوان عدالت اداری اعلام داشتند.

به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ مناسب‌ترین بستر جهت بهره‌گیری از هوش مصنوعی در امور قضائی که در برنامه هفتم توسعه نیز مدنظر قانون گذار قرار گرفته، دیوان عدالت اداری است.

چالش‌ها و مشکلات طرح سامانه نوبت‌دهی در دفاتر استانی، شعب اجرای احکام و ساماندهی واحد عریضه‌نویسی دیوان عدالت اداری از جمله مسائلی بود که در ادامه بحث به آن پرداخته شد و راهکارهای کارشناسی ارائه شد.