تقدیم پیام قالیباف به رییس مجلس دومای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت اعزامی پارلمان جمهوری اسلامی ایران در محل دومای روسیه با نایب رئیس، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و رئیس کمیسیون دفاعی و تعدادی از نمایندگان مجلس دومای روسیه ملاقات کرد.

در این دیدار هیأت اعزامی از پارلمان ایران ضمن بررسی آخرین وضعیت مناطق اشغالی، حملات رژیم صهیونیستی به غزه، مقاومت جبهه مقاومت و شرایط منطقه‌ای و جهانی را نیز مورد بررسی قرار داد.

وحید جلال زاده در خصوص دیدارهای صورت گرفته در پارلمان روسیه ضمن تقدیر از مواضع روسیه در سازمان ملل و مجامع جهانی که در هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم غزه اتخاذ شده، گفت: ایران و روسیه یک بار با کمک یکدیگر، اراده آمریکایی‌ها و غربی‌ها را در سوریه شکست داد و اگر این همکاری مجدداً ادامه پیدا کند، قطعاً اراده آمریکایی‌ها در حمله رژیم صهیونیستی به غزه نیز خواهد شکست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: همچنین در خلال این نشست‌ها، پیام رئیس مجلس کشورمان به همتای روسی حضوراً تقدیم خواهد شد که رئیس مجلس در این پیام اجمالا ضمن محکوم کردن اقدامات ضد بشری رژیم صهیونیستی، خواستار توقف حملات وحشیانه این رژیم به مردم بی دفاع غزه شده و درخواست اجماع سازی علیه رژیم صهیونیستی را بیان کرده است.

این نماینده مجلس در دوره یازدهم بیان کرد: همچنین در این نشست، پیشنهاد شد که با کمک روسیه و کشورهای دوست، نشست اضطراری رؤسای مجالس کشورهای حامی فلسطین در مسکو یا تهران برگزار شود.

جلال زاده اضافه کرد: هدف از سفر هیأت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به روسیه، اجماع سازی وهم اندیشی در جلوگیری از حملات ظالمانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع غزه است که درصدد هستیم که این اتفاق صورت گیرد و همچنین در مجامع جهانی در مقابل اقدامات خبیثانه این رژیم بایستیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در این نشست نیز طرف مقابل نیز ضمن محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی، خواستار توقف حملات این رژیم به مردم غزه، آتش بس و رسیدن کمک‌های بشردوستانه و پزشکی به مردم غزه شدند همچنین بیان داشتند که مردم بی دفاع غزه در مقابل اقدامات نظامی صهیونیست‌ها در حال دفاع از خود هستند از طرفی نیز باید بعد از عبور از این شرایط با همفکری با جمهوری اسلامی در خصوص مسائل منطقه، تصمیم لازم اتخاذ شود و حمایت کامل خود را از مواضع جمهوری اسلامی در دفاع از مردم فلسطین ابراز داشتند.

وی اضافه کرد: البته باید به این نکته توجه کرد همانگونه که ریشه منازعه اوکراین به دخالت‌های آمریکا و ناتو در منطقه است، ریشه اصلی عملیات طوفان الاقصی و اقدامات جبهه مقاومت، ظلم‌های ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین است.

جلال زاده تصریح کرد: در پایان جلسه در خصوص روابط دو جانبه از جمله کریدور شمال به جنوب و لوایح تقدیمی دولت در خصوص مسائل فرهنگی و امنیت سایبری صحبت شد.

شایان ذکر است، شهریار حیدری و سارا فلاحی نایب رئیس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در این نشست‌ها به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مسائل منطقه به ویژه حمایت از مردم مظلوم فلسطین و انجام اقدامات لازم در جهت توقف وحشیگری رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه پرداختند.