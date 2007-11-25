مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

رئیس مجلس خبرگان: جهان به سوی حاکمیت مردم می رود

متکی: سولانا در مسیر البرادعی حرکت کند

سلطانیه : معامله ای با آمریکا نمی کنیم



اعتماد:

امیر دریا دار سیاری در پاسخ به اعتماد، نیروی دریایی تنگه هرمز را نمی بندد

تلاش برای آزادی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، قول کروبی برای پیگیری پرونده باقی

معاون وزارت کشور عنوان کرد: مخالفت با نظارت احزاب بر شمارش آرای انتخاباتی



اعتماد ملی :

پیام مقام معظم رهبری به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

معاون اول هم متهم می کند - در تدوین برنامه های پنج ساله نامحرمان حضور داشتند - انتقاد داوودی از اسلامی نشدن نظام درسی کشور

آزاد سازی بنزین ماموریت تازه مجلس



ایران :

رهبر انقلاب : آپارتاید علمی اراده جوانان ایرانی را محکم تر می کند

امروز 20 درصد سهام فولاد مبارکه عرضه می شود، رکورد تاریخی بورس

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: مدل تعیین شهریه دانشگاه ها آماده شد



ابرار:

باهنر: کاندیدا نمی شوم مگر این که اتفاق خاصی بیفتد

افروغ: حرف و عمل جبهه متحد با ایده های مکتوب اصولگرایی همخوانی ندارد

وزارت نفت پیشنهاد کرد: 50 تا 55 دلار؛ قیمت پایه نفت در بودجه 87



ابتکار:

رایزنی بی سرانجام بزرگان اصولگرا برای تعیین سرلیست و رئیس مجلس هشتم ، ناطق پیشنهاد جامعه روحانیت را نپذیرفت

هاشمی در دیدار کمیته احزاب آسیایی ، مردم آگاه استبداد را بر نمی تابند

عماد افروغ: دیگر کاندیدای مجلس نمی شوم، اقدامات جبهه متحد با اصولگرایی همخوانی ندارد



اسرار:

رهبر انقلاب : دسیسه های دشمنان موجب استحکام عزم و اراده ملت ایران می شود

آیت الله هاشی رفسنجانی دردیدار بااعضای کمیته راهبردی احزاب آسیایی ( ICAPP) : جهان به سوی حاکمیت مردم می رود

نوذری: تصمیم نهایی درباره عرضه بنزین آزاد با مجلس است



پول:

سایه تردید بر سر عرضه بزرگ امروز ، انجام معامله بلوک 20 درصدی فولاد مبارکه مستلزم حضور خریداران داخلی وخارجی و نقدینگی فراوان است

مخالفت وزیر جدید با تغییر ساختار وزارت نفت

علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات شد



تفاهم:

امروز بزرگترین عرضه در تاریخ بورس اتفاق می افتد، آزمون توان بازار

پول نفت در سفره این سه نفر ، نقیب سایریس ، ناصر خرافی و ولیدبن طلال آل سعود

قطر 1000 پزشک ایرانی می خواهد ؛ متخصصان بی مطب میهن



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب: دسیسه های دشمنان موجب استحکام عزم و اراده ملت ایران می شود

جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 87

آقا زاده درواکنش به اظهارات ا لبرادعی: بحث درباره اجرای پروتکل الحاقی زود است



جام جم:

گفتگو با معاون پرورشی آموزش و پرورش ، تحول ، نیازمند اختیارات و بودجه است

عملکرد سازمان محیط زیست در بوته نقد کارشناسان، محیط زیست چه آسان قربانی می شود

زیر دریایی ساخت ایران به آب انداخته می شود



جوان:

رهبرانقلاب: آپارتاید علمی موجب استحکام اراده نسل جوان شده است

افزایش حقوق کارمندان در سال آینده فقط 6 درصد

بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران امروز رقم می خورد



جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب : دسیسه های دشمنان موجب استحکام عزم و اراده ملت ایران می شود

معاون وزیر نیرو: پرونده سد سازی کشور با اعتبار 40 هزار میلیارد تومان بسته می شود

بزرگترین عرضه سهام تاریخ بورس ا یران امروز انجام می شود



خراسان:

دردیدار کمیته ارهبردی احزاب آسیایی ، هاشمی رفسنجانی : جهان به سوی حاکمیت مردم می رود

با ارسال نامه رسمی به ایران ، آژانس پرونده سانتریفیوژها و اورانیوم فلزی رابست

پور محمدی: شمارش آرا حداقل در 2 حوزه بزرگ رایانه ای خواهد بود



حمایت:

رهبر معظم انقلاب: دسیسه های دشمنان موجب استحکام عزم واراده ملت ایران می شود

آژانس درنامه ای رسمی اعلام کرد: موضوعات پی 1 و پی 2 و اورانیوم فلزی بسته شد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور: زندان تنها راه مقابله با ناهنجاری ها نیست



حیات نو:

افشار رئیس ستاد انتخابات کشور شد، شمارش رایانه ای فقط در دو حوزه انتخابیه

آژانس رسما اعلام کرد: بسته شدن پرونده اورانیوم فلزی و p1 و P2

وزیر سابقه صنایع ومعادن: ادغام بورس فلزات اشتباه بود



خبر:

رهبر معظم انقلاب : دسیسه های دشمنان موجب استحکام عزم و اراده ملت ایران است

عهد اخوت مجلس و دولت برای مهار گرانی ، مجلس ودولت با ریشه یابی عوامل گرانی ، هزینه کالاها را ثابت می کنند

گفتگوی نوذری ، وزیر نفت با خبرنگاران: تصمیم نهایی درباره عرضه بنزین آزاد با مجلس است



دنیای اقتصاد:

وزیر نفت در نخستین کنفرانس خبری خود گفت: اتهام فساد به شرکت های خارجی کار آمریکاست

هدف گیری 20 درصدی برای رشد نقدینگی



سرمایه:

وزیر نفت اعلام کرد: تغییر رویکرد ایران به سمت شرکتهای نفتی آسیایی

استات اویل وتوتال بازار خوبی درایران داشتند

شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: 350 مصاحبه مطبوعاتی برای مهار قیمت مسکن

امروز؛ نشست مشترک دولت و مجلس برای کنترل گرانی



سیاست روز:

فرمانده نیروی دریایی ارتش خبر داد: 7 آذر ؛ ورود زیر دریایی های ارتش به خلیج فارس

مجلس و دولت گرانی و اثرات آن را بررسی می کنند؛ بسیج همه جانبه برای خشکاندن ریشه های تورم

به بهانه مراسم اشرافی ازدواج فرزندان دو سیاستمدار ارشد اصولگرا و اصلاح طلب؛ مدیران حکومتی از ساده زیستی تا اشرافیت



صدای عدالت:

هاشمی رفسنجانی : مردم آگاه استبداد را بر نمی تابند

دولتی ها و نظامیان در مراسم تجلیل از استادان بسیجی نمونه اعلم کردند، بسیج اساتید؛ مجری پروژه انقلاب فرهنگی

معاون اول احمدی نژاد: سیاست های کنترل جمعیت توطئه غرب برای کاهش جمعیت مسلمانان است



عصر اقتصاد:

وزیر نفت در پاسخ به عصر اقتصاد اعلام کرد: استقبال از سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی

دولت تصویب کرد؛ واگذاری زمینهای دولتی به وزارت مسکن

طهماسب مظاهری: رشد نقدینگی کمتر از 20 درصد شود



قیام:

هاشمی رفسنجانی : انسان های آگاه حکومت های مستبد را بر نمی تابند

توسط خاتمی ابراز شد، تاسف از پوشاندن ضعف های فعلی و تخریب گذشته

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه: قرار نبود الیزه نامه احمدی نژاد را علنی کند



کاروکارگر:

در دیدار با اعضای کمیته راهبردی احزاب آسیایی و خانه احزاب ، رفسنجانی: بدون احزاب نیرومند حکومت های دیکتاتور حقوق ملت ها را پایمال می کنند

آژانس رسما به ایران اعلام کرد، پرونده سانتریفیوژها و اورانیوم فلزی بسته شد

وزیر کشور: پرداخت هزینه برای تبدیل شدن به قدرت تاثیر گذار اجتناب ناپذیر است



کیهان:

در پیام به اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، رهبر انقلاب : ملت ایران قله های معرفت را یکی یکی فتح می کند

وزیر نفت: حتی یک دلار از درآمدهای نفتی بدون اجازه مجلس هزینه نمی شود

اعلام رسمی آژانس به ایران ، موضوع سانتریفیوژها و سند اورانیوم فلزی بسته شد



همبستگی :

وزیرنفت با اشاره به سال 86 پیش بینی کرد: درآمد نفتی 60 میلیارد دلار

افزایش حقوق کارکنان دولت فقط 6 درصد

سردار بسیجی علیرضا افشار، رئیس ستاد انتخابات کشور شد



همشهری:

رهبر معظم انقلاب : دسیسه های دشمنان موجب استحکام عزم جوانان شده است

وزیر نفت: تصمیم با نمایندگان است، توپ بنزین آزاد در زمین مجلس

بسته شدن موضوع سانتریفیوژها و سند اورانیوم فلزی رسما تایید شد، مذاکرات ایران و آژانس درباره منشا آلودگی ها؛ 20 آذر



هدف واقتصاد:

وزیر نفت برای امسال پیش بینی کرد، در آمد 60 میلیارد دلاری فروش نفت

معاون برقعی اعلام کرد: افزایش حقوق سال 87 کارمندان فقط 6 درصد

احمدی نژاد: " آب " می تواند موضوع تفاهم و دوستی در منطقه شود