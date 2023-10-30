رییس سازمان هواشناسی کشور از تالاب خشکیده هامون بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش مسلمان در ادامه سفر به شمال سیستان و بلوچستان، از تالاب خشکیده هامون به عنوان یکی از مهمترین چشمه‌های انتشار گردوخاک کشور بازدید کرد.

در حالی این بازدید صورت گرفت که بیش از یک ماه قبل، شاهد طوفان شن شدیدی در این منطقه بوده‌ایم که واکنش ناسا را نیز در پی داشت.

رصد خانه ناسا هفتم مهر امسال با انتشار تصویر ماهواره‌ای این توفان شن اعلام کرد: این تصویر توده‌های غلیظی از گرد و خاک را نشان می‌دهد که صدها کیلومتر در سراسر منطقه خشک پاکستان و افغانستان جریان دارد.

در بخشی از گزارش ناسا آمده است: وقتی هامون می خشکد، این منطقه به دلیل وزش بادهای ۱۲۰ روزه به کانون توفان‌های گرد و خاک تبدیل می‌شود که استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران را درگیر می‌کند.