۵ هزار میلیارد تومان محصولات کشاورزی استان همدان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی ترکمان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۶۷ قلم کالای کشاورزی به میزان ۱۱۰ هزار و ۲۰۱ تن صادر شده است اظهار کرد: ارزش ریالی این میزان صادرات ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و ارزش دلاری آن ۱۶۳ میلیون دلار است.

وی به صادرات ۳۸ قلم از ۶۷ محصول کشاورزی از گمرک استان اشاره کرد و گفت: کشورهای چون ایتالیا، عمارت، عراق، افغانستان، ارمنستان و پاکستان شماری از مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی استان همدان به شمار می‌روند.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: تعدادی از محصولات صادراتی شامل کشمش، سیب‌زمینی، فرآورده‌های لبنی، گشنیز، رازیانه، انواع پوست، نهال و خشکبار از گمرک استان و دیگر گمرکات صادر شده است.

وی در بخش دیگر با اشاره به توزیع بیش از ۶ هزار و ۲۴۴ تن اقلام اساسی در نیمه اول سال جاری اظهار کرد: اقلامی چون گوشت قرمز، گوشت مرغ، برنج و شکر به صورت تنظیم بازاری در استان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه ۳ هزار و ۱۰۲ تن شکر و ۲ هزار و ۲۶۹ تن برنج از ابتدای سال تاکنون توزیع شده است افزود: ۶۸۱ و ۱۹۲ تن به ترتیب گوشت مرغ و گوشت قرمز توزیع شده اگرچه پیگیری توزیع گوشت گرم به استان در دستور است.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر اینکه مراکز عمده نیز سهمیه دریافت اقلام اساسی دارند ادامه داد: مراکزی چون زندان‌ها، کمیته امداد، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس شبانه‌روزی اقلام اساسی دریافت می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای درخواست دریافت اقلام اساسی مراکز عمده، شناسه ملی، شناسه یکتا، کد عضویت سامانه تجارت الزامی است.