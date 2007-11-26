امروز در تاریخ

فرمان تشکیل بسیج :



درچنین روزی در سال1358 هجری شمسی وبا فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل ارتش 20 میلیونی ، بسیج مستضعفان تشکیل شد. بسیج مستضعفان شجره طیبه ای است که توانست درطول سالهای جنگ تحمیلی جانفشانی های بسیاری را در دفاع از مرز وبوم ایران زمین ازخود نشان دهد. بسیج در طول سالهای دفاع مقدس فرهنگی را از خود به یادگار نهاد که سرشار از مفاهیم انسانی و اسلامی بود. روح ایثارگری و تبلور آن در سطح جامعه از بسیج تندیسی ساخت که تا ابد در ذهن مردم ایران زین به یادگار خواهد ماند .

امام خمینی در پنجم آذرماه سال 1358 در پیامی چنین به تاسیس این نهاد مقدس و مردمی اشاره کردند: "باید همه قوایمان را مجتمع کنیم برای نجات دادن یک کشور. باید اگر مسایلی برای ما پیش بیاید هرچه سخت باشد تحمل کنیم... قوای خودتان را مجهز بکنید و تعلیمات نظامی پیدا بکنید و به دوستانتان هم تعلیم دهید ...مملکت اسلامی همه اش باید نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد ...همه جا باید این طور بشود که یک مملکتی بعد از چند سالی که بیست میلیون جوان دارد ، بیست میلیون تفنگدار داشته باشد و بیست میلیون ارتش داشته باشد..." (صحیفه نور ، جلد 6 ، ص 311، چاپ 1371 )



درگذشت استاد حسن میرخانی :





درچنین روزی در سال 1369هجری شمسی حسن میرخانی از بزرگان هنر خوشنویسی ایران زمین، دار فانی را وداع گفت . وی علاوه بر خط نستعلیق ، درسرودن شعرهم استاد بود. او توانست کلیات سعدی ، مثنوی معنوی، خمسه نظامی و دیوان حافظ را با خط خوش به رشته تحریر در آورد.

درگذشت محمدعلی فروغی :

درچنین روزی در سال 1321 ه ش محمدعلی فروغی ادیب، سیاستمدار و دولتمرد درگذشت. محمد علی فروغی ملقب به ذکاء الملک دانشمند و نویسنده بزرگ معاصر، فرزند محمد حسین ذکاء الملک اصفهانی است. وی در سال 1310 ه ق به دار الفنون رفت و به تحصیل در رشته طب پرداخت. اما بزودی آن را رها کرد و به تحصیل و مطالعه کتابهای حکمت و فلسفه روی آورد. او پس از مرگ پدر خود به ریاست مدرسه سیاسی که مدتی معلم آن بود برگزیده شد. فروغی بعد ها به وکالت و ریاست مجلس و همچنین وزارت و سفارت و رییس الوزرایی و ریاست جامعه ملل و همچنین ریاست دیوان کیفر رسید و یکی از اعضا پیوسته فرهنگستان بود. از او آثار بسیاری به جای مانده است که از میان آنها می توان به تاریخ مختصر ایران، حقوق اساسی، تاریخ ملل شرق، تاریخ مختصر دولت روم قدیم، سیر حکمت در اروپا و همچنین تصحیح دواوین بزرگان ادبیات فارسی اشاره کرد. فروغی در روی کار آوردن محمد رضا پهلوی پس از تبعید پدرش توسط متفقین نقش اساسی داشت.



تولد اوژن یونسکو :





در چنین روزی در سال 1912 میلادی اوژن یونسکو به دنیا آمد . یونسکو ، نویسنده ونمایشنامه نویس فرانسوی و رومانی الاصل یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان نوگرای فرانسوی است که در گسترش نگاه نو در جهان نمایشنامه نویسی و تئاتر گام مهمی برداشت. جهان یونسکو پر است از مفاهیم پوچ گرایانه (ابزورد) و گروتسک. گاهی اندیشه او به سمت پوچ گرایی سیلان می یابد و او این کار را گاه از طریق فرم و گاه از طریق محتوا پیش می برد. شکستهای زبانی در میان آثار او به خوبی نمودار است. آوازه خوان طاس، صندلی ها، درس، کرگدن و تشنگی و گشنگی مهمترین آثار نمایشی این نویسنده اند.

تولد ویلیام کوپر :

در چنین روزی در سال 1731 میلادی ویلیام کوپر شاعر انگلیسی به دنیا آمد. وی بیشتر به خاطر مجموعه شعر "درختان تبریزی" و "وظیفه" در جهان ادبیات مشهور شده است .

کشف مقبره فرعون توت انخامون :

در چنین روزی در سال 1922 میلادی در مصر ، ورودی مقبره فرعونی به نام توت انخامون توسط باستانشناس ،هاوارد کاتر، کشف شد. توت انخامون در کودکی به پادشاهی رسید و در 9 سالگی از فراعنه مصر شد. وی در سن نوزده سالگی مرد.

تحت فشار قرار دادن یهودیان :

در چنین روزی در سال 1940 میلادی نیروهای نازی، پانصد هزار یهودی را در ورشو تحت محاصره خود در آوردند.

تصویب قانون اساسی در هندوستان :

در چنین روزی در سال 1949 مجلس سنای هند قانون اساسی کشور را تصویب کرد. این کشور دو ماه بعد به عنوان یکی از جمهوریهای مشترک المنافع انگلستان شد.

ورود چین به معارضه شبه جزیره کره :

در چنین روزی در سال 1950 چین وارد معارضه شبه جزیره کره شد. کره پیشتر نیروهای سازمان ملل را به عقب نشینی وادار کرده بود.

فرانسه سومین کشور جهان در معادلات فضایی :

در چنین روزی در سال 1965 میلادی فرانسه به عنوان سومین کشور جهان وارد معادلات فضایی شد. این کشور به عنوان سومین کشور جهان نخستین ماهواره خود را با نام دیا مانت ای به فضا پرتاب کرد .

ورود چین به کمیته بین المللی المپیک :

در چنین روزی در سال 1979 میلادی کمیته بین المللی المپیک پس از 21 سال غیبت چین در کمیته بین المللی المپیک رای به پذیرش این کشور در کمیته یاد شده داد.

درخواست گورباچف از عراق :

در چنین روزی در سال 1990 میلادی، میخاییل گورباچف رییس جمهور شوروی سابق با طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق دیدار کرد تا این کشور را از حمله به کویت منصرف سازد.

گفتگوهای آمریکا و کره شمالی :

در چنین روزی در سال 1997 میلادی ایالات متحده آمریکا و کره شمالی برای نخستین بار در سطح مقامات عالی رتبه با یکدیگر به گفتگو نشستند.

تغییر نام ترکستان چین :

در چنین روزی در سال 1884 میلادی ترکستان چین به سین کیانگ تغییر نام داده شد. سین کیانگ اکنون به عنوان یک استان مسلمان نشین شناخته می شود.

تولد فردینان دو سوسور :

در چنین روزی در سال 1857 میلادی فردینان دو سوسور زبانشناس سوییسی دیده به جهان گشود. "درسهایی در زبانشناسی عمومی" عنوان مهمترین اثر اوست.

درگذشت هنریج هرتز :

در چنین روزی در سال 1894میلادی هنریج هرتز فیزیکدان آلمانی دار فانی را وداع گفت. هرتز نامی آشنا در علم فیزیک است. او از نوجوانی به فیزیک و مکانیک علاقمند شد. وی با کشف اشعه الکتریسیته پایه گذار اختراعات و اکتشافات بسیار ارزنده در زمینه فیزیک و ریاضی شد. نام او امروزه واحد شمارش در فیزیک موج است.