تعارفی در مباحث مدیریت شهری نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کاوسی‌امید در جمع خبرنگاران با اشاره به طولانی شدن روند انعقاد قراردادها در شهرداری، اظهار کرد: طی ۶ ماه گذشته بارها در خصوص اصلاح فرآیند انعقاد قراردادها تذکر داده‌ایم.

وی با بیان اینکه متأسفانه گاهاً شاهد هستیم انعقاد یک قرارداد ۳۰ سال به طول می‌انجامد، گفت: مردم گرفتار این موضوعات هستند و این مسائل موجب هدر رفتن وقت مردم و در حقیقت حق‌الناس است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات شورای شهر همدان بیان کرد: در مباحث مدیریت شهری با کسی تعارف نداریم و اینگونه مسائل را به جد پیگیری می‌کنیم.

کاوسی‌امید افزود: در مواردی مشاهده می‌شود کارمند یک بخش مرخصی‌های متعدد در طول یک ماه داشته و به دلیل عدم جایگزینی، کار ارباب رجوع معطل می‌ماند.