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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۰۵

فرمانده انتظامی ری خبر داد؛

کشف ۱۹۰ قطعه اشیای عتیقه مربوط به عصر آهن در شهرری

کشف ۱۹۰ قطعه اشیای عتیقه مربوط به عصر آهن در شهرری

ری- فرمانده انتظامی ری از کشف ۱۹۰ قطعه اشیای عتیقه مربوط به عصر آهن از داخل ۲ چمدان پیش از ارسال به یکی از کشورهای همسایه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی با اشاره به کشف محموله اقلام تاریخی اظهار کرد: مأموران انتظامی در محدوده دولت آباد شهرری در حین رصد و بازرسی محموله‌های ارسالی به یک محموله در یک واحددصنفی باربری کشوری مشکوک شده و پس از بررسی دو چمدان حاوی اشیای عتیقه را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در جریان این رصد و بازرسی یک نفر دستگیر و در بازجویی اولیه به قصد انتقال این اجناس قیمتی و تاریخی به یکی از کشورهای همسایه اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به انجام بررسی‌های کارشناسی توسط باستان شناسان و اداره میراث ری گفت: از دو چمدان مکشوفه ۱۹۰ قطعه شیء قیمتی و تاریخی مربوط به عصر آهن کشف شد که اصالت آن تأیید شده است.

سرهنگ طرهانی اضافه کرد: در این زمینه پس از تشکیل پرونده، یک نفر دستگیر و بازجویی و تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان و کشف و ضبط اقلام دیگر ادامه دارد.

کد مطلب 5925960

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