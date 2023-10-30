کشف ۱۹۰ قطعه اشیای عتیقه مربوط به عصر آهن در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد قاسم طرهانی با اشاره به کشف محموله اقلام تاریخی اظهار کرد: مأموران انتظامی در محدوده دولت آباد شهرری در حین رصد و بازرسی محموله‌های ارسالی به یک محموله در یک واحددصنفی باربری کشوری مشکوک شده و پس از بررسی دو چمدان حاوی اشیای عتیقه را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در جریان این رصد و بازرسی یک نفر دستگیر و در بازجویی اولیه به قصد انتقال این اجناس قیمتی و تاریخی به یکی از کشورهای همسایه اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به انجام بررسی‌های کارشناسی توسط باستان شناسان و اداره میراث ری گفت: از دو چمدان مکشوفه ۱۹۰ قطعه شیء قیمتی و تاریخی مربوط به عصر آهن کشف شد که اصالت آن تأیید شده است.

سرهنگ طرهانی اضافه کرد: در این زمینه پس از تشکیل پرونده، یک نفر دستگیر و بازجویی و تحقیقات برای شناسایی سایر همدستان و کشف و ضبط اقلام دیگر ادامه دارد.