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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان:

مدرسه خط مقدم جبهه فرهنگی است/ نقش برجسته معلمان در بصیرت افزایی

مدرسه خط مقدم جبهه فرهنگی است/ نقش برجسته معلمان در بصیرت افزایی

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان مدرسه را خط مقدم جبهه فرهنگی دانست و گفت: معلمان فرماندهان این جبهه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری بعد از ظهر دوشنبه در اجتماع عظیم سه‌هزارنفری دانش‌آموزان بسیجی با عنوان «نسل سلیمانی، فاتحان قدس» در سمنان با بیان اینکه مدرسه خط مقدم جبهه فرهنگی است، تاکید کرد: معلمان فرماندهان این جبهه هستند و لذا رسالت سنگینی دارند.

وی گردهمایی بزرگ امروز دانش آموزان را سبب بصیرت‌افزایی و آگاهی این قشر دانست و بیان کرد: حضور پرشور دانش‌آموزان در این همایش نشان‌دهنده پای‌کار بودن و تجدید بیعت آنها با آرمان‌های انقلاب است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان حضور جوانان را پرچم‌داری جریان مقاومت دانست و گفت: هدف از برگزاری این همایش آمادگی و نشان‌دادن رسالت جهانی دانش‌آموزان در برابر استکبار جهانی و دفاع از مظلوم است.

وزیری حضور پرشور و قابل‌توجه جامعه دانش‌آموزی به همراه خانواده‌های آنها را در روز ۱۳ آبان را یک موضوع ارزشمند دانست و تاکید کرد: دانش آموزان امسال مشت محکمی بر دهان یاوه گویان می‌زنند.

به گزارش مهر، اجتماع عظیم سه‌هزارنفری دانش‌آموزان بسیجی با عنوان «نسل سلیمانی، فاتحان قدس» با حضور پرشور دانش‌آموزان این شهرستان و همچنین مسئولان استانی برگزار شد.

کد مطلب 5925975

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