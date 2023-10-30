به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلایی عصر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست فرمانداری فومن اظهار کرد: خدمت کردن در نظام اسلامی یک فرصت طلایی است که نصیب هر فردی نمی‌شود.

وی با اشاره به هجمه‌های رسانه‌ای دشمن علیه نظام اسلامی افزود: روزانه میلیون‌ها محتوا بر علیه نظام اسلامی تولید و در فضای مجازی و رسانه‌ای پخش می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با بیان اینکه دشمن دنبال حذف اراده‌های ایمانی جامعه است، گفت: جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین بمباران‌های رسانه‌ای و مجازی قرار دارد.

جلایی با تاکید بر لزوم پیاده سازی فریضه امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: جامعه با امر با معروف و نهی از منکر مقابل بسیاری از تهاجمات رسانه‌ای دشمن مقاوم می‌شود.

وی با بیان اینکه دشمن روی معیشت و اقتصاد مردم دست گذاشته است، افزود: دشمن با ابزار تحریم فشارهای اقتصادی و معیشتی فراوانی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان با تاکید بر لزوم تقویت روحیه همدلی و هم افزایی در استان بیان کرد: کلید حل مشکلات گیلان در همدلی و همزبانی است.

جلایی با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در حوزه اشتغال و اقتصاد اضافه کرد: برخی از شرکت‌های گیلان دچار کمبود نیرو هستند و تقاضای مجوز بکارگیری کارگر تبعه افغان را دارند.

وی با بیان اینکه تناسب بین فارغ التحصیلان و بازار کار در گیلان وجود ندارد، افزود: گیلان دارای یک دانشگاه مادر با بیش از ۲۰ هزار دانشجو است که یک ظرفیت علمی تلقی می‌شود.

جلایی با اشاره به قرارگیری این استان در زنجیره اتصال کریدور شمال به جنوب بیان کرد: گیلان استان معین صادرات و تجارت خارجی برای روسیه و کشورهای اوراسیا است.

گفتنی است، در پایان این مراسم از زحمات «موسی فکور» فرماندار سابق فومن قدردانی و «فرامرز مرجانی» به عنوان سرپرست فرمانداری فومن معرفی شد.