خبرگزاری مهر، گروه استانها: مازندران تا چندی پیش به طبیعت زیبا و هوای پاک در داخل و خارج شهره بود اما اکنون ردی از آلایندهها و ریزگردها را در آسمان استان میتوان دید.
وضعیت آلودگی هوا در استان سبب شد تا در یک سال اخیر ۱۲ روز هوای ناسالم برای گروه حساس در مازندران ثبت شود و در سال جاری نیز تاکنون چند روز هوای ناسالم ثبت شده است و دو روز قبل، آلودگی هوا دید افقی را در برخی شهرهای مرکزی استان به ۲۰۰ متر کاهش داده بود.
آلودگی هوا در مازندران ریشه در ریزگردهایی دارد که از ترکمنستان به استان میرسد و از سوی دیگر فعالیت نیروگاه نکا و مصرف روزانه ۷ میلیون لیتر سوخت مازوت وضعیت هوا را برای گروههای حساس در شرق استان ناپاک کرده است.
از شرق به مرکز استان و به سمت آمل برویم، معدن کاریهای صورت گرفته، تخریب و تصرف طبیعت و گرد و غبار ناشی از معادن وضعیت هوا را در منطقه آلوده کرده است.
تخریب و تصرف طبیعت و گرد و غبار ناشی از معادن وضعیت هوا را در منطقه آلوده کرده است
ترافیک روزافزون در غرب مازندران به ویژه در ایام تعطیلات نیز از دیگر دلایل آلودگی در نواحی غربی استان مازندران به شمار میرود. مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه مازندران در مرز و لبه آلودگی قرار دارد، گفت: آلودگی هوا در استان جدی است.
سیدمحمدرضا رضوی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مازندران در لبه مرز آلودگی هوا قرار دارد، گفت: آلودگی در برخی روزها به اوج میرسد و روز گذشته شاهد اتفاقاتی در استان بودیم و دید افقی در بابل به کمتر از ۲۰۰ متر رسیده بود.
وی با اظهار اینکه سازمان محیط زیست سه دستگاه آلودگی سنج را خریداری کرده و در حال نصب است، افزود: قرار است نگهداری آن را هواشناسی برعهده گیرد و بر اساس آن فعالیت کارخانهها و مراکز رصد میشود و شاید برخی مواقع به این نتیجه برسیم که فعالیت کارخانهها کاهش یابد و یا مدارس تعطیل شود.
وی با عنوان اینکه پاییز و زمستان تعداد روزهای آلاینده در حال افزایش است و در پیش بینیهای هواشناسی نیز نیز این مساله را لحاظ میکنیم، گفت: دستگاههای آلوده سنج در برخی شهرها نظیر آمل که صنعتی است باید نصب شود.
رضوی آلودگی در شرق استان را به دلیل فعالیت نیروگاه و مصرف روزانه هفت میلیون لیتر سوخت بالا و راه اندازی ایستگاه آلاینده سنج را الزامی دانست و گفت: در ساری نیز به دلیل آلودگیهای ناشی از ترافیک و ماشین و ریزگردهای ترکمنستان، آلودگی هوا رو به افزایش است.
با توجه به روند روز افزون دگیها در آسمان مازندران تجهیز استان به ایستگاههای سنجش آلودگی بیش از گذشته احساس میشود و این در حالی که اکنون فقط ۴ دستگاه آلاینده سنج در استان مازندران راهاندازی شده است، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه در استان مازندران در گذشته یک ایستگاه آلاینده سنج وجود داشت که نمیتوانست همه نیازها را تأمین کند، گفت: با توجه به اینکه مازندران به صورت طولی گسترش پیدا کرده است ضرورت توسععه ایستگاهها احساس میشد.
عطاء الله کاویان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وجود گرد و غبار و ذرات معلق در هوا در راستای ایجاد ایستگاه جدید پایش آلودگی هوا از سال گذشته در استان برنامهریزی شده است.
۴ ایستگاه پایش آلودگی هوا در مازندران راه اندازی شده است
وی گفت: در سال گذشته وعده داده بودیم که نسبت به راهاندازی ایستگاه جدید پایش هوا اقدام کنیم از این رو برای خرید دستگاهها اقدام کردیم و هفته دولت ایستگاه پایش وضعیت هوا در آمل، بهشهر و چالوس راه اندازی کردیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار ایستگاه پایش آلودگی هوا در استان وجود دارد که دادهها را به صورت لحظهای ارسال میکند، اضافه کرد: چنانچه شرایط آلودگی را مشاهده کنیم از طریق همکاری که با هواشناسی، استانداری و غیره داریم طبق تکالیف قانونی برای برگزاری کارگرهای هوا و مسائل مربوط به آن اقدام خواهیم کرد.
کاویان گفت: در حال حاضر چهار ایستگاه پایش داریم و طبق تفاهمنامه با هواشناسی، راهبری ایستگاهها را با همکاری هواشناسی انجام میدهیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با عنوان اینکه نیازمند آن هستیم که در همه شهرها به ویژه شهرهای بزرگ ایستگاه پایش هوا داشته باشیم، افزود: همچنین عناصر و دادههایی را که در ایستگاههای پایش برداشت میکنیم نیز باید ارتقا دهیم.
وی افزود: از مسیر استانداری درحال پیگیر هستیم تا شهرداریها را مکلف کنیم بخشی از اعتبارات ناشی از خسارتهای زیست محیطی کارخانهها و واحدهای آلاینده را برای راه اندازی ایستگاههای پایش هزینه کنیم و شهرداریها نیز قول دادند که پای کار بیایند و بتوانیم ایستگاهها را در برخی از شهرها راه اندازی کنیم.
براساس آمار ایستگاه موجود در ساری ۱۱ روز ناسالم برای گروههای حساس در زمستان ۱۴۰۱ ثبت و امسال نیز یک روز ناسالم، ۹۳ روز پاک و ۱۶ روز قابل قبول ثبت شده است.
احمد توکلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه در برخی از روزها شاهد تشدید پدیده گرد وغبار در استان هستیم، ریزگردها و فعالیت معادن را دلیل اصلی این آلودگیها بیان کرد.
وی شناسایی معادن وواحدهای آلاینده، توسعه طرح درختکاری در قالب کاشت یک میلیارد اصله درخت را از جمله راهکارها برای مقابله با آلودگی هوا بیان کرد.
تخریب طبیعت و دست اندارکاری به محیط زیست، ساخت وسازهای بی رویه، معدن کاوی ها و برداشت شن و ماسه از طبیعت در کنار عوامل خارجی ریزگردها سبب شده تا هر ساله روزهای ناسالم بیشتری در استان مازندران ثبت شود و تنفس را برای گروههای حساس سختتر کند از این رو اجرای طرحهای پیشگیری برای گرفتارشدن مازندران به سرنوشت شهرهای و استانهای آلوده ضروری به نظر میرسد.
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