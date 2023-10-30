۶ نفر از عاملان تیراندازی در اسلام آبادغرب دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، پس از وقوع چند مورد تیراندازی در شهر اسلام آبادغرب و مطالبات مردم مبنی بر برخورد قاطعانه با عاملان این اقدام، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا مأموران پلیس امنیت عمومی و کلانتری ۱۲ شهرستان اقدامات همه جانبه خود را برای شناسایی عاملان تیراندازی آغاز و موفق شدند ۶ نفر از این افراد که هم در تیراندازی و هم در نزاع دسته جمعی منجر به تیراندازی شرکت کرده بودند را دستگیر کنند.

در این راستا پرونده‌هایی تشکیل و همراه با افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع و معرفی شدند.