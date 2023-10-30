به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه ۱۳ آبان در شهرستان گناوه اظهار با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین اظهار داشت: جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه و فلسطین دل‌های همه مسلمانان و آزادگان جهان را به درد آورده است.

فرماندار گناوه افزود: این جنایات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی بر خلاف همه قوانین بین المللی و در مقابل چشمان همه جهانیان به وقوع پیوسته و بیش از ۸ هزار نفر انسان مظلوم و بی دفاع تا کنون به شهادت رسیده‌اند.

وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی از تمام توان خود بر علیه مظلوم فلسطین به کار گرفته است اما با مقاومت رزمندگان فلسطین و جبهه مقاومت نتوانسته به اهداف خود دست یابد و پیروزی نهایی از آن مسلمانان و مردم مظلوم فلسطین خواهد بود.

وی بیان کرد: یوم الله ۱۳ آبان با توجه به رخدادهای پیش آمده در سرزمین‌های اشغالی و فلسطین حساس‌تر از همیشه است و با حضور باشکوه در راهپیمایی و برنامه‌های یوم الله ۱۳ آبان بار دیگر حضور یکپارچه خود را در مبارزه با استکبار و انزجار و تنفر از آمریکای جهان خوار نشان خواهیم داد و جنایات استکبار را محکوم و همبستگی خود را با حضور در این راهپیمایی با مردم مظلوم فلسطین اعلام خواهند کرد.

صفری اضافه کرد: همه ادارات و دستگاه‌ها برنامه این روز بزرگ و راهپیمایی را اطلاع رسانی کنند و به اطلاع آحاد مردم برسانند.

فرماندار گناوه بیان کرد: دستگاه‌ها مرتبط، شهرداری، نیروی انتظامی و هر کدام از بخش‌ها در برگزاری راهپیمایی باشکوه راهپیمایی و برنامه‌های یوم الله ۱۳ آبان در شهرستان گناوه همکاری لازم را داشته باشند و وظایف محوله را انجام دهند.

برنامه‌های ۱۳ آبان در گناوه برنامه ریزی شد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و مدیر اداره آموزش و پرورش گناوه با گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی اظهار داشت: برنامه‌هایی متنوعی برای این هفته تدارک دیده شد که در این هفته و در همه مدارس شهرستان اجرا خواهد شد و در آغاز برنامه‌های این هفته، مسئولان و دانش آموزان با حضور در گلزار مطهر شهدا با شهدای گلگون کفن تجدید میثاق کردند.

ضرغام مردانی افزود: یوم الله ۱۳ آبان که در تقویم کشورمان به عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام‌گذاری شده یادآور سه واقعه مهم تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت تعدادی از دانش‌آموز به دست رژیم ستم شاهی در ۱۳ آبان ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ است که در تاریخ معاصر ایران در سه دوره مختلف رخ داده و به همین دلیل این روز در تاریخ ایران اسلامی به عنوان روزی به یادماندنی به ثبت رسیده و هر سال این روز با شکوه گرامی داشته می‌شود.

وی گفت: امسال با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده و حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه راهپیمایی ۱۳ آبان باشکوه‌تر از سال‌های گذشته و با محکومیت گسترده این رژیم و حامیان آنها برگزار خواهد شد.

مردانی بیان کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان در گناوه با هماهنگی‌های صورت گرفته همزمان با سراسر کشور در ساعت ۹ صبح روز شنبه، از چهارراه بنیاد شهید و امور ایثارگران آغاز و تا یادمان شهدای گمنام شهر گناوه ادامه می‌یابد که برنامه‌های فرهنگی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی در مسیر راهپیمایی و محل تجمع هماهنگی شده و سخنران برنامه نیز حجت الاسلام رکنی حسینی، امام جمعه گناوه خواهد بود.

وی گفت با بیان اینکه ۱۳ آبان تنها متعلق به دانش آموزان نیست و متعلق به همه اقشار مردم است گفت: از همه اقشار و آحاد مردم شهرستان دعوت می‌شود با شکوه هر چه تمام تر در مراسم این روز شرکت کنند.