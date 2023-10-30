به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حیدری بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه تنظیم بازار شهرستان پاوه اظهار کرد: پیگیری مصوبات و تسریع در انجام مأموریت‌های اعضای کار گروه تنظیم بازار، جدیت در برخورد با متخلفان اهمیت بسیاری دارد.

وی افزود: اهمیت کنترل بازار گوشت و مرغ و همچنین نظارت بر قیمت بازار میوه از جمله موضوعات مورد پیگیری است.

فرماندار پاوه تصریح کرد: پیگیری ایجاد میدان میوه و تره بار، تشدید کنترل و نظارت بر بازار مرغ و گوشت و میوه به طور روزانه و مستمر و نصب برچسب قیمت، اعلام شفاف و در معرض دید بودن قیمت گوشت، مرغ و میوه از جمله مصوبات این جلسه است.

حیدری بیان کرد: رصد و کنترل قیمت کالاهای اساسی جدیت در بازرسی‌ها و قاطعیت در برخورد قانونی با متخلفان و تضییع کنندگان حقوق مصرف کنندگان از جمله تصمیماتی است که اعضای کارگروه باید نسبت به انجام آنها اقدام کنند.