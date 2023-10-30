لزوم ترویج استانداردسازی برای ارتقای نشان ملی و توسعه‌ صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رسول فلاحتی امروز در دیدار با مدیرکل و مسئولان اداره کل استاندارد استان، اهمیت رعایت استانداردها در ارتقای بهره وری در جامعه اسلامی را تشریح و اظهار کرد: دست اندرکاران حوزه استاندارد باید تدابیری اتخاذ کنند تا این معیار در زوایای مختلف زندگی امروز تجلی یافته و کیفیت زندگی افراد جامعه را برای رسیدن به تعالی افزایش دهد.

وی افزود: استاندارد در همه ابعاد زندگی اجتماعی و فعالیت‌های بشر جایگاه ویژه دارد و توجه به آن در همه شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی زندگی افراد تاکید شده است.

امام جمعه رشت در ادامه بر لزوم ترویج استاندارد سازی برای ارتقای نشان ملی و توسعه‌ی صادرات، افزود: رعایت استاندارد و بسته بندی مناسب از الزامات صادرات کالای ایرانی است که باید در اولویت کار متولیان این حوزه قرار گیرد.

وی همچنین نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی برای تحقق اهداف پیش بینی شده حوزه استاندارد تاکید و اضافه کرد: نظارت بر واحدهای تولیدی و صنعتی باید بر محور افزایش رضایتمندی همه مصرف کنندگان استوار باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان درج نشان ملی و همچنین واژه فارسی ساخت ایران بر روی کالاهای تولید داخل و صادراتی را ضروری دانست و گفت: این امر مهم علاوه بر فرهنگ سازی می‌تواند جایگاه تولید ملی را در دیگر جوامع و کشورها ارتقا داده و عزت و سربلندی جامعه‌ی ایرانی را تضمین کند.