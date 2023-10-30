بازگشایی درمانگاه هلال احمر در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر پیمان نامدار، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی هلال احمر در رابطه با اقدامات انجام شده برای شروع فعالیت مجدد مرکز سلامت جمعیت هلال احمر ایران در زرنج، گفت: در راستای پیگیری‌های مستمر رئیس جمعیت هلال احمر از نماینده ویژه ریاست جمهوری در امور افغانستان و مقامات وزارت امورخارجه در کابل و همچنین مذاکرات صورت گرفته با رئیس هلال احمر افغانی در چندین نوبت به منظور بازگشایی مجدد مرکز سلامت جمعیت هلال احمر ایران در زرنج افغانستان، این موضوع نهایتاً به نتیجه رسید.

وی افزود: بر همین اساس مرکز درمانی هلال احمر می‌تواند به فعالیت خود ادامه داده و از روز گذشته این مرکز بازگشایی شد.

نامدار ادامه داد: اقدامات اولیه برای آماده سازی فعالیت مجدد آن مرکز سلامت در حال انجام است و پس از راه اندازی، معاینه‌های تخصصی و جراحی‌های عمومی در این مرکز انجام می‌شود.

معاون بهداشت و درمان هلال احمر خاطرنشان کرد: بازگشایی این مرکز درمانی به اهتمام نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور افغانستان و مدیران وزارت خارجه صورت گرفت و امید است در ادامه بتوان در راستای توسعه این مرکز گام‌های مثبتی برداشت.