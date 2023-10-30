به گزارش خبرنگار مهر، وحید حیدری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای گرامی‌داشت هفته کتاب ۷۴ برنامه فرهنگی هنری را در هفته کتاب برگزار می‌کند.

وی بیان کرد: برپایی غرفه فرهنگی و فروش کتاب در ۲۰ مدرسه، معرفی کتاب قصه‌های مادربزرگ، رونمایی از کتاب‌های نویسندگان استان، مسابقه کتاب‌خوانی ستاره‌های چیدنی نیستند، معرفی برگزیدگان نهایی کتاب سال، پیاده‌روی ساحلی کارکنان دولت، نشست تخصصی بررسی کتاب، پویش خوانش کتاب «من و کتاب»، اهدای کتاب به مدارس، درج شعار هفته کتاب در سربرگ ادارات، تشکیل حلقه‌های مطالعاتی هفتگی، غرفه شهروند کتاب‌خوان در خیابان‌های اصلی و کارگاه نویسندگی خلاق از مهم‌ترین برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته کتاب است.

حیدری افزود: عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب پیرامون انجام مطالعه در جامعه، توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، تعمیق امر مطالعه، افزایش سرانه مطالعه به ویژه بین کودکان، نوجوانان و جوانان و تشکیل حلقه‌های مطالعاتی از اهداف اجرای این برنامه‌ها است.

وی اظهار کرد: این برنامه‌های فرهنگی هنری پیش‌بینی شده علاوه بر مرکز استان، از سوی ادارت شهرستان نیز اجرا می‌شود.

حیدری عنوان کرد: در راستای رسالت دستگاه‌های فرهنگی نسبت به ترویج کتاب در جامعه از اوایل مهرماه پنج نشست در ارتباط با برگزاری برنامه‌های هفته کتاب برگزار شده تا با تعامل و هم‌افزایی بتوان برنامه‌هایی متنوع و بر اساس نیاز و ذائقه جامعه جهت تشویق به امر کتاب و کتاب‌خوانی برگزار کرد.

برنامه‌های سی‌ویکمین دوره هفته کتاب در استان بوشهر با شعار «آینده خواندنی است» از تاریخ ۲۳ لغایت ۳۰ آبان ماه سال جاری هم‌زمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.