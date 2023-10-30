اقشار مختلف مردم در مراسم بزرگ ۱۳ آبان حضور داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امین نژاد عصر دوشنبه در این نشست با گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان اظهار داشت: یوم الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی روز تسخیر لانه جاسوسی، سالروز تبعید حضرت امام خمینی (ره) و روز دانش‌آموز از حماسه‌های بزرگ ملت ایران در تاریخ درخشان انقلاب اسلامی است.

بخشدار آب‌پخش افزود: مبارزه با استکبار جهانی یعنی قوی بودن و روی پای خود ایستادن و محرومان و مستضعفان جهان را یاری رساندن و این همین کاری است که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری خود با جدیت و قدرت هر چه تمام‌تر دنبال کرده و به نتایج لازم هم رسیده است.

امین نژاد بیان داشت: با هدایت‌های پیامبرگونه امام راحل عظیم الشان و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و پای کار بودن ملت بزرگ ایران، صدور انقلاب به کشورهای دنیا صورت گرفته و ملت‌های آگاه و بیدار جهان صدای انقلاب را شنیده اند و انشاالله در آینده‌ای نه چندان دور شاهد اضمحلال مستکبران در سراسر عالم خواهیم بود.

بخشدار آب پخش با اشاره به یوم الله ۱۳ آبان ابراز داشت: این روزها شاهد جنایات وحشیانه رژیم جعلی صهیونیستی در مقابل مردم ستمدیده و مظلوم غزه هستیم و مستکبران عالم نیز با بی شرمی هر چه تمام‌تر در کنار رژیم کودک کش ایستاده اند و حمایت می‌کنند و راهپیمایی ۱۳ آبان می‌تواند محلی برای اعلام انزجار از رژیم موقت صهیونیستی و حامیانش و اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه و مبارزان حماس باشد.

امین نژاد افزود: راه پیمایی ۱۳ آبان در شهر آب پخش انشاالله روز شنبه رأس ساعت هشت صبح از ابتدای بلوار شهدا آغاز و به میدان امام حسین (ع) ختم می‌شود و در این محل نیز مراسمی برگزار خواهد شد.

وی از مردم آب پخش برای حضور باشکوه در این مراسم دعوت کرد و افزود: راه پیمایی ۱۳ آبان مختص دانش آموزان عزیز نیست بلکه باید آحاد مردم در این مراسم بزرگ حضور داشته باشند و از مستکبران عالم اعلام نفرت کنند.