عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز برای شرکت در کنفرانس آناپولیس وارد آمریکا شد. وی شب گذشته درهواپیمای خود که عازم آمریکا بود: ما هشت ماه فرصت داریم و درخلال این مدت تمام تلاشمان را برای محقق شدن صلح به کارخواهیم گرفت.

- نخست وزیرجدید استرالیا سال 2008 از آمریکا دیدار می کند.

- هواپیماهای رژیم صهیونیستی شب گذشته گروهی از نیروهای مقاومت فلسطینی را در خان یونس در جنوب نوارغزه هدف قرار دادند، اما در این حمله به هیچ یک از آنها آسیبی وارد نشد.

-"برنار کوشنر" وزیرامورخارجه فرانسه شب گذشته درپاریس گفت که همچنان درباره دستیابی به توافقاتی درلبنان و برون رفت از بحران کنونی دراین کشور خوشبین است.

- وزارت کشور فرانسه اعلام کرد: فرانسه آماده پذیرش از مسیحیان عراقی است.

-"طارق المتری" وزیر فرهنگ کابینه فواد سنیوره نخست وزیر لبنان اعلام کرد: بیروت در نشست آناپولیس شرکت می کند.

- نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان امروز به لاهور بازمی گردد.

- مقامهای ارتش آمریکا اعلام کردند که 5 هزار نفر از نظامیان آمریکایی ماه آتی از استان دیاله خارج می شوند.

- مجله اشپیگل گزارش داد که دولت آلمان درصورت اجرای تحریمهای آمریکا علیه بانکهای ایران ازجمله بانک ملی، دومیلیارد یورو ضرر خواهد کرد که میزان این ضرر درسال آتی بین 700 تا 800 میلیون یورو برآورد شده است.