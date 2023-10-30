هراس از روحیه بسیجی عامل اصلی جنایات اسراییل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین ابراهیمی عصر دوشنبه در دیدار با دانش آموزان شهر مأمونیه به مناسبت سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده (۸ آبان) اظهار داشت: شجره طیبه بسیج، میراث گرانقدر امام راحل است و در زمان تشکیل این نهاد مقدس کسی باور نمی‌کرد که آوازه بسیج در خارج از مرزها به گوش برسد.

وی با بیان ویژگی‌های بیش از ۳۳ هزار شهید دانش آموز در کشور یادآور شد: شهدای دانش آموز با اخلاص کامل برای دفاع از دین و اعتقادات و کشور پا به میدان جنگ گذاشتند که شهیدان فهمیده و بهنام محمدی از جمله شهدا بودند که افتخار دانش آموزان ایرانی هستند.

امام جمعه زرندیه تاکید کرد: احساس مسئولیت پذیری، ایثارگری، انسجام و همدلی از جمله اعتقادات شهدای دانش آموز است که نیاز است این ویژگی‌ها در آموزش و پرورش به دانش آموزان تعلیم داده شود.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: اکنون گروه‌های مقاومت ادامه دهنده راه بسیج و مکمل تفکر بسیجی هستند و دلیل جنایات این روزهای اسرائیل، هراس از روحیه بسیجی است.

وی عنوان کرد: دانش آموزان بسیجی الگوی سایر دانش آموزان هستند که انتظار است با مطالعه زندگینامه شهدا، به ویژه شهدای دانش آموز شناخت کافی از مسیری که در آن قرار دارند، پیدا کنند.



جنگ دشمن در عرصه فرهنگی است

فرمانده سپاه زرندیه نیز در این نشست با اشاره به راه‌اندازی بیش از ۲۷۰ مؤسسه فکری و تحقیقاتی در رابطه با براندازی جمهوری اسلامی در آمریکا اظهار داشت: دشمنان به این نتیجه رسیدند که دیگر نظام ایران اسلامی را با جنگ سخت نمی‌توانند از پا درآورند و باید در عرصه‌های فرهنگی و جنگ نرم به مواجهه با ایران بپردازند.

سرهنگ محسن صادقی حوادث سال گذشته را نمونه جنگ ترکیبی عنوان کرد و افزود: در سال گذشته دشمن با جنگ تبلیغاتی خود شبهات زیادی را در افکار جوانان و نوجوانان به وجود آوردند و باید مسئولان به ویژه مسئولان فرهنگی کشور در پاسخگویی به این شبهات نسل جوان تلاش جهادی داشته باشند.

در پایان این دیدار دانش آموزان و مسئولان و مربیان آنها دغدغه‌های خود را پیرامون مشکلات فرهنگی و آموزشی این روزهای دانش‌آموزان با مسئولان در میان گذاشتند.