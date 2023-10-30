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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۴۵

پیروزی نفس‌گیر بسکتبال لیموندیس فارس در خانه

پیروزی نفس‌گیر بسکتبال لیموندیس فارس در خانه

شیراز - تیم بسکتبال لیموندیس فارس در خانه توانست به اولین پیروزی خود دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین هفته از مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور، تیم لیموندیس فارس عصر دوشنبه به مصاف مس کرمان رفت.

در این دیدار که در سالن دانشگاه آزاد شهر صدرا شیراز برگزار شد، بلندقامتان شیرازی در رقابتی نزدیک با نتیجه ۸۴ به ۸۳ از سد حریف خود گذشتند.

برای لیموندیس فارس در این بازی امیرحسین نصیرایی، ایمان دلیر زهان، مصطفی رضایی، مهدی جعفری، آرش ثابت، سروش دهقان، وحید اسلامی، محمد بغلانی، علی اسکندری، کوروش جهانگیری، وحید دلیرزهان، محمد امین خسروی، سهند توتلی، فربود سادات نیا، رضا نادری دراگون توباک و جیلان برادلی بازی کردند.

کد مطلب 5926014

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