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۴ آذر ۱۳۸۶، ۸:۱۸

گروه مشاوران جوان دفتر امور چاپ ارشاد تشکیل می شود

گروه مشاوران جوان دفتر امور چاپ ارشاد تشکیل می شود

به زودی گروه مشاوران جوان با هدف بررسی نقاط ضعف و قوت صنعت چاپ کشور در دفتر امور چاپ معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ذکایی - مدیرکل دفتر امور چاپ - با اعلام این خبر گفت: از کلیه دانشجویان صنعت چاپ که به این حوزه علاقمند هستند دعوت به همکاری می شود.

وی لزوم حضور افراد کارشناس را از ضرورتهای برگزاری جلسات تخصصی چاپ دانست و ادامه داد: نشستها باید کاربردی باشد و به همین دلیل باید از حضور افراد کارشناس و خبره در این زمینه بهره بگیریم.

ذکایی با اشاره به جایگاه صنعت چاپ ایران در جهان گفت: جایگاه این صنعت در کشور ما در مقایسه با صنایع دیگر، فاصله بسیاری دارد اما اینکه دولت تا به حال در این حوزه کاری انجام داده یا خیر، باید بگویم که وظیفه دولت، سیاستگذاری است و تاکنون نیز فعالیتهای چشمگیری در زمینه اصلاح قوانین و دستورالعملها و همچنین مطالعات و پژوهشهای کاربردی درخصوص صنعت چاپ انجام شده است.

وی با بیان اینکه کار اصلی باید در بدنه صنعت چاپ اجرایی شود، گفت: متاسفانه رخوتی در بدنه این صنعت ایجاد شده که اجازه فعالیت و پویایی را نمی دهد. با توجه به ضرورت ایجاد رقابت در میان اعضا باید در بدنه فضای رقابت تقویت شود تا این صنعت رشد کند.

مدیرکل دفتر امور چاپ از احداث بزرگترین مجتمع آموزشی کشور در حوزه چاپ خبر داد و گفت: در شهرک چاپ فضایی درنظر گرفته شده که امکانات آموزشی را برای دانشجویان دارد.

کد مطلب 592602

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