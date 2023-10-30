به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین جهانگیری عصر دوشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان علامه طباطبایی و معلمان دبستان پسرانه شهید مطهری آبدان گفت: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دیر با همکاری سپاه سیدالشهدا (ع) شهرستان دیر برنامه‌های خوبی در سطح شهرستان اجرا خواهند کرد.

وی ضمن گرامیداشت هفته دانش آموز اظهار داشت: امسال در سطح شهرستان دیر ۱۹ برنامه از جمله یادواره شهدای معلم و دانش آموز در مرکز شهرستان برگزار خواهد شد.

جهانگیری افزود: برگزاری مسابقات فرهنگی در سطح مدارس حضور معلمان و دانش آموزان در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان، نواختن شدن زنگ ایثار و شهادت در تمامی مدارس شهرستان نواخته شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر از نواخته شدن زنگ استکبار ستیزی در تمامی مدارس شهرستان خبر داد.

وی افزود: ۱۶۰ دانش آموز دیری در قالب کاروان راهیان نور امسال به مناطق جنگی اعزام می‌شوند.

جهانگیری در پایان ضمن بررسی مشکلات مدارس آبدان به همراه بخشدار از نزدیک پای در دل دانش آموزان دبیرستان علامه طباطبایی و دبیران آموزشگاه شهید مطهری نشست و قول مساعد جهت رفع مشکلات داد.