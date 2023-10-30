ممنوعیت دخالت مدیران در تبلیغات انتخاباتی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی عصر دوشنبه در دیدار با مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخشداران شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: همچنان تاکید ما بر رعایت چهار مؤلفه سلامت، امنیت، مشارکت و رقابتی بودن انتخابات است و این بستر هیچ مدیر و مسئولی حق دخالت در انتخابات له یا علیه کاندیدای خاص را ندارد و حتی مجموعه‌های دولتی و غیردولتی بخواهند در قالب برنامه‌های فرهنگی و هنری کاندیدایی را تبلیغ کنند، ما تا ۱۲ اسفند هیچ همراهی با آنها نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: هیأت اجرایی به جد با تخلفات در هر جایگاهی برخورد خواهد کرد و تمام ارکان اجرایی و نظارتی سعی خواهند کرد تا فضای انتخابات رقابتی با شکوهی را با مشارکت بالای مردم در ۱۱ اسفند فراهم کنند.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در مشگین‌شهر گفت: به هیچ وجه حق همراهی و پشتیبانی از کاندیدای خاص را نداریم و با هیچکس نیز عقد اخوت و برداری نبسته‌ایم و سعی ما بر برگزاری سالم انتخابات است.

محمدی از رصد دقیق فضای مجازی و حقیقی عرصه تبلیغات انتخاباتی در شهرستان خبر داد و افزود: نباید مدیران دیانت و آخرت خود را به دنیای کاندیدایی بفروشند چرا که آنچه در اذهان مردم باقی می‌ماند، صداقت در عرصه انتخابات است که در کنار سیاست و دیانت، باید به عنوان یک مؤلفه اصلی مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.

وی با قدردانی از مدیران و بخشداران سابق این شهرستان انتصاب سرپرست بخشداری لاهرود را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: حضور جوانان انقلابی که از رویش‌های نظام اسلامی هستند در عرصه مدیریتی همراه با خیر و برکت و تلاش مؤثر بوده و قطعاً مدیران جوان می‌توانند نفسی تازه به نظام و عرصه مدیریتی انقلاب اسلامی وارد کنند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: دولت سیزدهم عقد اخوت با هیچ مدیری نبسته و خط قرمز ما خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم است و هرگز نباید از این اصل غافل بشویم.

وی ضرورت استمرار میز خدمت مدیران و رؤسای دستگاه‌های مختلف را به صورت گردشی در نماز جمعه لاهرود، مشگین‌شهر و رضی یادآور شد و بیان کرد: مدیران شهرستانی باید در برپایی میز خدمت تلاشی جدی و مؤثر انجام دهند.

محمدی از پیگیری مصوبات جلسات و هماهنگی بیشتر در حوزه اطلاع‌رسانی از عملکرد نظام و دولت خبر داد و یادآور شد: در آستانه دهه فجر ضروری است تا پروژه‌های افتتاحی در شهرستان مورد توجه و تمرکز قرار گرفته تا بر اساس وعده‌ای که داده شده به تعهدات خودمان عمل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قطعاً دولت سیزدهم صادق‌الوعده است و باور مردم در این حوزه دچار خطا و اشتباه نخواهد شد و ما سعی می‌کنیم عملکرد ۲ ساله دولت را در کنار عملکرد ۴۵ ساله نظام اسلامی در دهه فجر امسال در قالب نمایشگاه‌های خیابانی و یا فضاهای مختلف به نمایش بگذاریم.

محمدی گفت: باید در جنگ روایت‌ها دشمن را مغلوب کنیم و اجازه ندهیم تا انحرافی در این مسیر رخ داده و یا خدمت‌رسانی و اطلاع‌رسانی با مسیر نادرست ادامه پیدا کند.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر احیای امر به معروف و نهی از منکر و توجه به موضوع عفاف و حجاب را در دستگاه‌های مختلف یادآور شد و افزود: در تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید بازنشستگان مورد حرمت و احترام قرار گرفته و معلمان و دانش‌آموزان نیز در مسیر تعلیم و تربیت با توجه جدی مورد مراقبت بیشتر قرار گیرند.