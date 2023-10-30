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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۲۲

فرماندار مشگین‌شهر تاکید کرد؛

ممنوعیت دخالت مدیران در تبلیغات انتخاباتی

ممنوعیت دخالت مدیران در تبلیغات انتخاباتی

مشگین‌شهر- فرماندار شهرستان مشگین‌شهر گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی در مشگین‌شهر حق دخالت در تبلیغات انتخاباتی به نفع یا علیه کاندیدایی را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی عصر دوشنبه در دیدار با مدیران دستگاه‌های اجرایی و بخشداران شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: همچنان تاکید ما بر رعایت چهار مؤلفه سلامت، امنیت، مشارکت و رقابتی بودن انتخابات است و این بستر هیچ مدیر و مسئولی حق دخالت در انتخابات له یا علیه کاندیدای خاص را ندارد و حتی مجموعه‌های دولتی و غیردولتی بخواهند در قالب برنامه‌های فرهنگی و هنری کاندیدایی را تبلیغ کنند، ما تا ۱۲ اسفند هیچ همراهی با آنها نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: هیأت اجرایی به جد با تخلفات در هر جایگاهی برخورد خواهد کرد و تمام ارکان اجرایی و نظارتی سعی خواهند کرد تا فضای انتخابات رقابتی با شکوهی را با مشارکت بالای مردم در ۱۱ اسفند فراهم کنند.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در مشگین‌شهر گفت: به هیچ وجه حق همراهی و پشتیبانی از کاندیدای خاص را نداریم و با هیچکس نیز عقد اخوت و برداری نبسته‌ایم و سعی ما بر برگزاری سالم انتخابات است.

محمدی از رصد دقیق فضای مجازی و حقیقی عرصه تبلیغات انتخاباتی در شهرستان خبر داد و افزود: نباید مدیران دیانت و آخرت خود را به دنیای کاندیدایی بفروشند چرا که آنچه در اذهان مردم باقی می‌ماند، صداقت در عرصه انتخابات است که در کنار سیاست و دیانت، باید به عنوان یک مؤلفه اصلی مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.

وی با قدردانی از مدیران و بخشداران سابق این شهرستان انتصاب سرپرست بخشداری لاهرود را تبریک گفت و خاطرنشان کرد: حضور جوانان انقلابی که از رویش‌های نظام اسلامی هستند در عرصه مدیریتی همراه با خیر و برکت و تلاش مؤثر بوده و قطعاً مدیران جوان می‌توانند نفسی تازه به نظام و عرصه مدیریتی انقلاب اسلامی وارد کنند.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: دولت سیزدهم عقد اخوت با هیچ مدیری نبسته و خط قرمز ما خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم است و هرگز نباید از این اصل غافل بشویم.

وی ضرورت استمرار میز خدمت مدیران و رؤسای دستگاه‌های مختلف را به صورت گردشی در نماز جمعه لاهرود، مشگین‌شهر و رضی یادآور شد و بیان کرد: مدیران شهرستانی باید در برپایی میز خدمت تلاشی جدی و مؤثر انجام دهند.

محمدی از پیگیری مصوبات جلسات و هماهنگی بیشتر در حوزه اطلاع‌رسانی از عملکرد نظام و دولت خبر داد و یادآور شد: در آستانه دهه فجر ضروری است تا پروژه‌های افتتاحی در شهرستان مورد توجه و تمرکز قرار گرفته تا بر اساس وعده‌ای که داده شده به تعهدات خودمان عمل کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: قطعاً دولت سیزدهم صادق‌الوعده است و باور مردم در این حوزه دچار خطا و اشتباه نخواهد شد و ما سعی می‌کنیم عملکرد ۲ ساله دولت را در کنار عملکرد ۴۵ ساله نظام اسلامی در دهه فجر امسال در قالب نمایشگاه‌های خیابانی و یا فضاهای مختلف به نمایش بگذاریم.

محمدی گفت: باید در جنگ روایت‌ها دشمن را مغلوب کنیم و اجازه ندهیم تا انحرافی در این مسیر رخ داده و یا خدمت‌رسانی و اطلاع‌رسانی با مسیر نادرست ادامه پیدا کند.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر احیای امر به معروف و نهی از منکر و توجه به موضوع عفاف و حجاب را در دستگاه‌های مختلف یادآور شد و افزود: در تمامی دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید بازنشستگان مورد حرمت و احترام قرار گرفته و معلمان و دانش‌آموزان نیز در مسیر تعلیم و تربیت با توجه جدی مورد مراقبت بیشتر قرار گیرند.

کد مطلب 5926029

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