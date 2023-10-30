به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پاسگاه «سیلاخور» شهرستان دورود حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو هزار و ۵۷۸ قطعه رینگ پیستون خودروهای سواری قاچاق فاقد مجوز کشف و دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه این محموله از استان‌های جنوبی کشور به مقصد پایتخت بارگیری شده بود، گفت: ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان هفت میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار الهی، عنوان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را دراسرع‌وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.