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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۴۰

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف هزار و ۵۷۸ قطعه لوازم‌یدکی قاچاق در دورود

کشف هزار و ۵۷۸ قطعه لوازم‌یدکی قاچاق در دورود

دورود - فرمانده انتظامی لرستان از کشف هزار و ۵۷۸ قطعه لوازم‌یدکی خودرو قاچاق در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پاسگاه «سیلاخور» شهرستان دورود حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو هزار و ۵۷۸ قطعه رینگ پیستون خودروهای سواری قاچاق فاقد مجوز کشف و دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه این محموله از استان‌های جنوبی کشور به مقصد پایتخت بارگیری شده بود، گفت: ارزش این محموله برابر نظر کارشناسان هفت میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار الهی، عنوان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را دراسرع‌وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5926034

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    نظرات

    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      2 1
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      دورود شهرمنه بهش گیر ندین
    • یزدانی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما سردار گرانقدر و بزرگوار ما امنیت این شهر رو مدیون شما هستیم

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