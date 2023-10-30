به گزارش خبرنگار مهر، سید عماد شاهرخی امروز دوشنبه در دیدار با کانون نخبگان شهرستان سلسله، اظهار داشت: از مهمترین افراد تأثیرگذار در این موضوع، نخبگان بخش کشاورزی هستند که میتوانند با تشکیل گروههای ترویجی و انتقالیافتهها به سایر بخشها و مزارع نقش مهمی را در این بخش ایفا کنند.
ارتباط با نخبگان و کشاورزان پیشرو پررنگتر شود
وی ادامه داد: لذا همواره تأکید بر این است که ارتباط با نخبگان و کشاورزان پیشرو در بخش کشاورزی بیشتر و پررنگتر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: انعقاد قرارداد با کشاورزان پیشرو یکی از کارهای بسیار ارزشمندی است که وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت آن را به معاونت تحقیقات واگذار کرده است تا سایر کشاورزان در مرحله آمادهسازی، کاشت، داشت، برداشت و… از مزارع کشاورز پیشرو بازدید و یافتههای کسب شده را به سایر مزارع انتقال دهند.
شاهرخی، اظهار کرد: اگر در کنار سایر کارها از قبیل جهش تولید در دیمزارها، افزایش ضریب مکانیزاسیون با پرداخت تسهیلات، خرید ادوات و… موضوعات آموزش و ترویج وجود داشته باشد میتوان امیدوار بود گامهای بلندی در بخش کشاورزی برداشته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای الگوی کشت گریزی زد و گفت: بحث الگوی کشت یک بحث فرا قوهای است تا در کنار هم آن را به بهترین شکل ممکن پیش ببرند.
کار تحقیقاتی در زمینه کشت محصولات آبدوست با مصرف کمتر آب
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره بهضرورت کشت برخی محصولات آبدوست، اظهار کرد: برای کشت محصولات آبدوست با کمترین مصرف آب نیز کار تحقیقاتی زیادی انجام شده است و برخی محصولات را میتوان با روشهای مناسب کشت کرد.
شاهرخی، افزود: بنابراین الگوی کشت باید با روشهای نوین صورت گیرد تا علاوه بر تأمین نیاز مردم، صرفهجویی در آب، اشتغالزایی و اقتصاد کشاورز نیز موردتوجه باشد.
وی به استفاده دومنظوره از استخرهای آب در مزارع کشاورزی اشاره کرد و گفت: لازم است تا از استخرهای موجود بهصورت دومنظوره استفاده شود بهگونهای که از استفاده همزمان از استخر برای آبیاری و پرورش ماهی به بهترین درآمد رسید، زیرا این رویکرد سبب ایجاد اشتغال مولد، توسعه آبزیان پرورشی و بهبود کیفیت خاک کشاورزی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، ادامه داد: در راستای اجرای این طرح؛ یک کار ترویجی و تولیدی انجام میشود که تأثیر بسزایی در اشتغال و تولید استان خواهد داشت.
شاهرخی، اضافه کرد: ازآنجاییکه این استان دارای ظرفیت مطلوب در حوزه آبزیپروری است لازم است، در این راستا اطلاعرسانی و فرهنگسازیهای لازم صورت گیرد و کشاورزان به این سمت سوق داده شوند تا بهرهوری ارتقا یابد.
وی عنوان کرد: در بحث استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان در طرح جهش تولید و زیر بخشهای کشاورزی فراتر از سایر استانها اقدام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: ارتباط و ایجاد همافزایی با دانشگاه، اصحاب علم و خرد، تشکلهای کشاورزی و.... میتواند کمک کند با ارائه راهکار و… بتوانیم بهرهوری را در بخش کشاورزی افزایش و رشد تولید را به دنبال داشته باشیم.
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