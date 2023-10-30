دانشجو باید بتواند در رفع یا کاهش نظام مسائل جامعه اثرگذار باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری امروز دوشنبه در جشن ویژه دانشجویان دختر نو ورود دانشگاه لرستان در سخنانی، ضمن خیرمقدم و خوش آمد گویی به دانشجویان دختر نو ورود دانشگاه لرستان، اظهار داشت: دانشجویان باید همراه با کسب دانش، تلاش کنند بینش لازم را هم نسبت به‌نظام مسائل محیط پیرامون، پیدا کنند.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل که نیاز است موردتوجه دانشجویان قرار گیرد مهارت‌آموزی است، دانشجو باید حین تحصیل مهارت‌های مختلف را هم بیاموزد.

رئیس دانشگاه لرستان، بیان داشت: کسب مهارت‌های گوناگون شغلی و مهارت‌های مختلف ارتباطی همچون مهارت زندگی، مهارت نه گفتن و مهارت درست زندگی‌کردن از موضوعات مهم است.

نظری، افزود: یک دانشجو باید معرفت و شناخت کافی درباره حقوق خود و حقوق دیگران را داشته باشد و بتواند در رفع یا کاهش نظام مسائل جامعه، اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: زندگی خوابگاهی و واردشدن به محیط دانشجویی و دانشگاهی، خودش باعث افزایش تجربه دانشجویان درباره زندگی جمعی و کارگروهی می‌شود.

رئیس دانشگاه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، به تعالیم امام علی (ع) اشاره کرد و خصوصیات یک انسان کامل را از نگاه تعالیم دین اسلام، تبیین کرد.

نظری، از دانشجویان نو ورود خواست همواره در مسیر زیست توحیدی، دینی، اخلاقی و انسانی حرکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مقاومت غزه و فلسطین اشاره کرد و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در شهادت مردم بی‌دفاع به‌ویژه شهادت کودکان را محکوم کرد.

رئیس دانشگاه لرستان، در سخنانش، برخی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های دانشگاه لرستان را برای دانشجویان دختر نو ورود این دانشگاه، تشریح کرد.

نظری خطاب به دانشجویان گفت که آنها را فرزندان معنوی خود می‌داند و همه تلاش را به کار خواهد بست تا دانشجویان از کیفیت تحصیل در دانشگاه لرستان، رضایت داشته باشند.

وی این نکته را به دانشجویان گفت که دانشگاه لرستان رتبه خوبی در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و کشوری دارد و دارای هیئت‌علمی‌های توانمند است.

رئیس دانشگاه لرستان، این موضوع را توضیح داد که ۹ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه لرستان در حال حاضر، در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارند.

نظری، در جمع دانشجویان، شماره‌تلفن خود را در اختیار آنها گذاشت و از دانشجویان خواست هرگونه پیشنهاد و انتقاد را با وی در میان بگذارند.

وی، در گفته‌هایش، دانشجویان را سرمایه‌های الهی و امانت‌های خانواده‌ها (پدر و مادرها) دانست که بایستی در دوران تحصیل در دانشگاه بتوانند به بهترین شکل ممکن، دانش و بینش را همراه با هم بیاموزند.