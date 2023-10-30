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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۴۶

امام جمعه دشتی:

حوزه علمیه خواهران یکی از ارکان علمی کشور است

حوزه علمیه خواهران یکی از ارکان علمی کشور است

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: امروز حوزه علمیه خواهران یکی از ارکان علمی کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست عصر دوشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران فاطمیه خورموج اظهار داشت: با توجه به آیه ۳۳ سوره «فصلت» وظیفه مردم آن است که از میان گویندگان دنبالِ کسی باشند که روح سخنش تسلیم خدا و عملش صالح باشد.

وی با بیان اینکه بهترین سخن تبلیغ دین و بهترین سخنگوی هستی انبیا و اولیای خدا هستند افزود: رسالت طلاب در امتداد رسالت انبیاست چرا که انبیا الهی نیز آمدند تا با کلام خدا تمدن سازی و انسان سازی کنند و جامعه را تربیت الهی دهند.

امام جمعه شهرستان دشتی بیان کرد: تربیت الهی انسان‌ها و موحد شدن باید در انسان دشمن‌شناسی و استکبارستیزی و دغدغه محرومین و مستضعفین ایجاد کند وگرنه آن تربیت، ناقص است.

وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی حوزه علمیه خواهران امروز یکی از ارکان و سرمایه‌های علمی کشور است و بانوان حوزه به سمت اهداف عالیه خود یعنی خود سازی و جامعه سازی و سپس تمدن اسلامی به پیش خواهند رفت.

در این آئین از سال‌ها خدمات و مجاهدت‌های خانم غیبت اللهی تقدیر و خانم ایزد پناه به عنوان مدیر جدید مدرسه علمیه خواهران فاطمیه خورموج معرفی شد.

کد مطلب 5926056

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